Упрощенный въезд в Россию: с 2021 года граждан Латвии пустят в любой регион РФ

Российские власти ведут работу над тем, чтобы уже с 2021 года граждане 53 стран (включая Латвию) могли въехать на территорию любого субъекта Российской Федерации по краткосрочной 16-дневной электронной визе, сообщает издание "Коммерсантъ".
Ранее в прошлом году российскими властями уже был введен упрощенный порядок въезда в Калининградскую область и Санкт-Петербург по электронной визе. Как заявил в интервью изданию заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов, эксперимент хорошо себя зарекомендовал: всего было оформлено 199 тыс. виз и 80% из них уже были использованы.
По его словам, в следующем году практику выдачи аналогичных электронных виз расширят на все субъекты РФ.
"[...] На сегодняшний день усилия направлены на введение с 1 января 2021 года единой электронной визы, которая будет действительна для перемещения между всеми субъектами РФ", — уточнил замглавы МИД РФ.
Высокопоставленный высокопоставленный российский также раскрыл стоимость краткосрочных виз: за их выдачу будут взиматься сборы в размере до $50.
Электронная виза выдается бесплатно на срок действия 30 дней, начиная с даты выдачи, и с разрешенным сроком пребывания на территории Российской Федерации до восьми суток с даты въезда на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на указанном сайте не позднее четырех календарных дней до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла. Иных документов не требуется.