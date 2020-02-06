Упрощенный въезд в Россию: с 2021 года граждан Латвии пустят в любой регион РФ

Ранее в прошлом году российскими властями уже был введен упрощенный порядок въезда в Калининградскую область и Санкт-Петербург по электронной визе. Как заявил в интервью изданию заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов, эксперимент хорошо себя зарекомендовал: всего было оформлено 199 тыс. виз и 80% из них уже были использованы.

По его словам, в следующем году практику выдачи аналогичных электронных виз расширят на все субъекты РФ.

"[...] На сегодняшний день усилия направлены на введение с 1 января 2021 года единой электронной визы, которая будет действительна для перемещения между всеми субъектами РФ", — уточнил замглавы МИД РФ.

Высокопоставленный высокопоставленный российский также раскрыл стоимость краткосрочных виз: за их выдачу будут взиматься сборы в размере до $50.