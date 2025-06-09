Зеленский: США не поставили Украине обещанные 20 тысяч ракет

Зеленский отметил, что Киев договорился с предыдущей администрацией США о поставке 20 000 ракет для борьбы с российскими ударными дронами.

"Мы рассчитывали на эти 20 000 ракет. Сегодня утром мой министр обороны сообщил, что США перебросили их на Ближний Восток", - заявил президент Украины.

Он не уточнил, в какую страну были отправлены ракеты, и было ли достигнуто официальное соглашение о поставке Украине или речь шла лишь о устных договоренностях.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal, ссылаясь на документы Министерства обороны США, писала, что администрация Дональда Трампа отдала приказ направить предназначавшееся Украине противодроновое вооружение американским силам, размещенным на Ближнем Востоке.

Говоря о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский охарактеризовал их как нормальные и профессиональные. Он подчеркнул, что о личных отношениях речи не идет, поскольку общение с Трампом было редким.

По словам Зеленского, их последняя 15-минутная встреча в Ватикане помогла улучшить отношения и дала больше, чем их предыдущая встреча в Овальном кабинете в феврале, во время которой между ними произошел публичный спор.

Зеленский вновь призвал Трампа усилить санкции против России, отметив, что Украина выполнила все требования американской администрации, в том числе согласилась на перемирие без предварительных условий и на переговоры с Россией в Стамбуле.

По словам Зеленского, европейские лидеры смотрят на Трампа как на "лидера свободного мира", понимая, что "Европа не такая сильная, как Америка".