Глава Рижской избирательной комиссии критикует работу ответственных лиц во время голосования

Он признал, что выявленные во время репетиций проблемы были устранены, но, по его мнению, недостатков все равно было слишком много.

Звиедрис также напомнил, что следующими тревожными сигналами стали сбои в дни досрочного голосования: в первый из них не удавалось передать данные об активности избирателей, а 4 июня участки не смогли начать работу из-за неработающего Электронного онлайн-регистра избирателей, хотя позже его функционирование восстановили.

"Что еще должно было произойти, кроме всего вышеперечисленного, чтобы стало ясно, что система не готова к работе?" - недоумевает Звиедрис, добавляя, что в стране допускаются слишком "грубые просчеты".

Он считает, что Центральная избирательная комиссия не понимала, как на самом деле работают избирательные комиссии на местах.

Как уже сообщалось, в ночь на воскресенье во время подсчета голосов на выборах в органы самоуправлений 2025 года произошли технические сбои. Проблемы наблюдались и в течение недели во время досрочного голосования.

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс сообщил, что служебная проверка по поводу нарушений в процессе подсчета голосов пока не начата, поскольку сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем.