Глава Рижской избирательной комиссии критикует работу ответственных лиц во время голосования

Руководитель Рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис заявил агентству LETA, что ответственные должностные лица проигнорировали предупреждения избирательных комиссий о проблемах в работе информационных технологий.
Он выразил недоумение по поводу того, что публичные заявления глав избирательных комиссий ряда самоуправлений о неполадках в системе были расценены как "не было никаких признаков того, что что-то может пойти не так".
"Я не понимаю, что еще должно было произойти, чтобы появились признаки, что проведение выборов находится под угрозой", - риторически спросил Звиедрис.
Он напомнил, что первые сигналы о сбоях в системе появились еще в марте, когда началась подача списков кандидатов в депутаты. Уже тогда система "зависала" на короткое или более длительное время, что свидетельствовало о ее нестабильной работе.
По его словам, избирательные комиссии своевременно просили провести тестирование системы, но в ответ получили лишь презентации в PowerPoint.
Звиедрис допускает, что система не была готова к работе вплоть до самого последнего момента.
Во второй половине мая были запланированы две генеральные репетиции, но, увидев, что их недостаточно, добавили третью. Уже во время этих испытаний не все участки смогли подключиться к системе - например, Юрмала так и не смогла этого сделать.
Он признал, что выявленные во время репетиций проблемы были устранены, но, по его мнению, недостатков все равно было слишком много.
Звиедрис также напомнил, что следующими тревожными сигналами стали сбои в дни досрочного голосования: в первый из них не удавалось передать данные об активности избирателей, а 4 июня участки не смогли начать работу из-за неработающего Электронного онлайн-регистра избирателей, хотя позже его функционирование восстановили.
"Что еще должно было произойти, кроме всего вышеперечисленного, чтобы стало ясно, что система не готова к работе?" - недоумевает Звиедрис, добавляя, что в стране допускаются слишком "грубые просчеты".
Он считает, что Центральная избирательная комиссия не понимала, как на самом деле работают избирательные комиссии на местах.
Как уже сообщалось, в ночь на воскресенье во время подсчета голосов на выборах в органы самоуправлений 2025 года произошли технические сбои. Проблемы наблюдались и в течение недели во время досрочного голосования.
Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс сообщил, что служебная проверка по поводу нарушений в процессе подсчета голосов пока не начата, поскольку сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем.
Он отметил, что еще на прошлой неделе "была уверенность", что все будет работать исправно, потому что не было никаких признаков возможных сбоев. "Если бы мы не были в этом уверены, мы бы, конечно, приняли решения раньше", - добавил Кронбергс.
Председатель ЦИК Кристине Саулите заявила, что "если бы была хоть малейшая индикация, что системы не готовы или что-то может не сработать, ответственные лица сразу приняли бы решение о ручном подсчете голосов".
"Никаких признаков у нас не было, поэтому мы действовали по плану", - утверждала Саулите.
Она подчеркнула, что все результаты выборов подтверждены и на данный момент нет оснований полагать, что они неточны. Чтобы гарантировать точность, применяется "несколько систем контроля".
Говоря о своей ответственности, Саулите отметила, что готова взять на себя полную ответственность в рамках своей компетенции, однако сейчас речь идет о технических вопросах, за которые ЦИК не отвечает.
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