Сотрудники VDAA в открытом письме требуют не допустить отстранения Лиопы от должности

Сотрудники VDAA также отмечают, что по инициативе Лиопы началось активное сотрудничество цифровых агентств стран Балтии, в рамках которого в октябре текущего года в Риге запланирован двухдневный цифровой форум с участием представителей Эстонии и Литвы.

Кроме того, Лиопа координирует усилия VDAA по реализации норм нового Закона о кибербезопасности и активно развивает проекты консолидации электронной инфраструктуры государственного управления, оказывая поддержку другим госучреждениям, для которых это не является основной задачей, что обеспечивает снижение затрат и устойчивость управления.

В письме подчеркивается, что директор VDAA обеспечил открытость и доступность публичного имиджа агентства, активно разъясняя обществу как кризисные моменты, так и достижения организации. Кроме того, Лиопа наладил сотрудничество с Латвийской ассоциацией информационно-коммуникационных технологий (LIKTA), Ассоциацией открытых технологий Латвии (LATA), Латвийской торгово-промышленной палатой (LTRK), Латвийской конфедерацией развития индустрии (LIAK) и другими объединениями, координируя действия VDAA с видением отрасли.

Также сотрудники VDAA подчеркивают, что у Лиопы имеется четкая стратегия на будущее, включающая создание понятных и доступных цифровых услуг для граждан, поддержку внедрения решений на основе искусственного интеллекта в госсекторе, укрепление государственного управления данными, развитие централизованных решений обмена данными и обеспечение их для госучреждений.

Кроме того, в планах Лиопы - развитие сильной службы поддержки пользователей VDAA для жителей и учреждений, а также формирование компетентной и эффективной команды сотрудников.