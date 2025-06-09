Сотрудники VDAA в открытом письме требуют не допустить отстранения Лиопы от должности

Сотрудники Государственного агентства цифрового развития (VDAA) выразили в открытом письме поддержку директору учреждения Йоренсу Лиопе и призвали не допустить его отстранения от занимаемой должности. Об этом агентству LETA сообщили в VDAA.
Письмо направлено президенту Эдгару Ринкевичу, Сейму, премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), министру умного управления и регионального развития Инге Берзине ("Новое Единство"), директору Госканцелярии Райвису Кронбергсу, а также в СМИ. Под обращением подписались 112 сотрудников агентства.
Сотрудники VDAA отмечают, что работа Лиопы свидетельствует о наличии у него четкого видения, высокой профессиональной компетенции и стратегического подхода к развитию цифрового госуправления.
Лиопа возглавил VDAA чуть более полугода назад, 4 октября 2024 года. Авторы письма подчеркивают, что он приступил к работе с большим энтузиазмом и четкой стратегией, направленной на развитие цифровых решений в Латвии и укрепление VDAA как мощного центра цифровых компетенций.
По мнению авторов, за этот срок директор VDAA достиг значимых результатов, а также начал реализацию ряда масштабных инициатив, важных для сектора информационных и коммуникационных технологий.
В письме подчеркивается, что Лиопа успешно решал проблемы официального использования электронной адресной системы и развивал концепцию будущей организации электронного документооборота. Кроме того, он инициировал разработку новой стратегии агентства и политики предоставления услуг с целью реорганизации VDAA в мощный центр цифровых компетенций страны.
Сотрудники VDAA также отмечают, что по инициативе Лиопы началось активное сотрудничество цифровых агентств стран Балтии, в рамках которого в октябре текущего года в Риге запланирован двухдневный цифровой форум с участием представителей Эстонии и Литвы.
Кроме того, Лиопа координирует усилия VDAA по реализации норм нового Закона о кибербезопасности и активно развивает проекты консолидации электронной инфраструктуры государственного управления, оказывая поддержку другим госучреждениям, для которых это не является основной задачей, что обеспечивает снижение затрат и устойчивость управления.
В письме подчеркивается, что директор VDAA обеспечил открытость и доступность публичного имиджа агентства, активно разъясняя обществу как кризисные моменты, так и достижения организации. Кроме того, Лиопа наладил сотрудничество с Латвийской ассоциацией информационно-коммуникационных технологий (LIKTA), Ассоциацией открытых технологий Латвии (LATA), Латвийской торгово-промышленной палатой (LTRK), Латвийской конфедерацией развития индустрии (LIAK) и другими объединениями, координируя действия VDAA с видением отрасли.
Также сотрудники VDAA подчеркивают, что у Лиопы имеется четкая стратегия на будущее, включающая создание понятных и доступных цифровых услуг для граждан, поддержку внедрения решений на основе искусственного интеллекта в госсекторе, укрепление государственного управления данными, развитие централизованных решений обмена данными и обеспечение их для госучреждений.
Кроме того, в планах Лиопы - развитие сильной службы поддержки пользователей VDAA для жителей и учреждений, а также формирование компетентной и эффективной команды сотрудников.
В письме говорится, что сейчас, когда под руководством Лиопы начаты стратегически важные процессы, резкая смена руководства была бы рискованной и противоречила бы принципам хорошего управления.
"Смена руководства в разгар реформы не только затормозит начатые процессы, но и подорвет доверие к способности Латвии последовательно развивать цифровое госуправление", - указано в письме.
Сотрудники VDAA напоминают, что все чаще звучат призывы к существенным переменам в госуправлении - к изменению мышления, повышению прозрачности и укреплению общественного доверия. По их мнению, стиль и личные качества нынешнего директора VDAA полностью соответствуют требованиям современной госструктуры.
Как сообщалось ранее, в ходе подсчета голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье возникли технические проблемы. Аналогичные проблемы наблюдались и в течение недели, когда проводилось предварительное голосование.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЦИК и VDAA провалили организацию выборов, поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.
Директор Госканцелярии Райвис Кронбергс в понедельник сообщил журналистам после заседания межведомственной рабочей группы, что служебная проверка причин проблем с подсчетом голосов пока не начата, поскольку необходимо сначала собрать всю информацию.
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