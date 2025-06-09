Видео В Улброке водитель пошел на обгон и врезался в бок встречного авто

Сегодня утром, 9 июня, у кольца в Улброке водитель совершил опасный маневр обгона и столкнулся со встречным автомобилем, сообщает Sadursme.
Водитель легкового автомобиля, только что выехав с разгонной полосы, попытался пойти на обгон, но врезался в бок встречного микроавтобуса.
К счастью, скорость потока в тот момент была невысокой - в противном случае все могло закончиться трагедией.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 11 человек, сообщили в Государственной полиции.
В целом за сутки в стране зарегистрировано 75 ДТП.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 366 протоколов, в том числе 153 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения начато пять уголовных процессов, а еще один процесс начат в отношении водителя, управлявшего автомобилем под воздействием наркотических веществ.
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