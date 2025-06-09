СЗК призывает министра Берзиню ответить за неполадки во время выборов

Председатель Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян, СЗК) призвала премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство") оценить политическую ответственность министра умного управления и регионального развития Инги Берзини ("Новое Единство") за неполадки, возникшие на выборах, сообщают в СЗК.
Миериня призывает оценить политическую ответственность Берзини за проблемы, связанные с компетенцией Государственного агентства цифрового развития (VDAA), отвечавшего за разработку и обеспечение работы избирательной системы.
Ранее глава парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис заявил агентству LETA, что СЗК предложит коалиционным партнерам поддержать отзыв председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристины Саулите.
Кроме того, Рокпелнис ожидает, что будет также проверена деятельность VDAA, находящегося под контролем Министерства умного управления и регионального развития (VARAM). Он подчеркнул, что необходима тщательная проверка, так как в этом учреждении постоянно возникают проблемы: сбои в работе системы и задержки сообщений. Агентство обещало создать новую, современную систему, которая оказалась дороже прежней и обошлась налогоплательщикам в значительную сумму, но не оправдала ожиданий.
По мнению Рокпелниса, необходим не только аудит, но и принятие конкретных решений, включая возможную смену персонала.
В понедельник министр Берзиня, курирующая работу VDAA, объявила, что из-за произошедших проблем отстраняет от должности директора агентства Йорена Лиопу.
Сам Лиопа в понедельник указал, что сейчас следует пересмотреть подход к реализации проектов такого уровня. "Не в моей компетенции оценивать действия министра", - ответил Лиопа на вопрос, не была ли министр излишне поспешна в своих действиях.
Тем временем руководитель ЦИК Саулите считает, что Центральная избирательная комиссия сделала все необходимое для успешного проведения выборов. "Если бы у нас была хоть малейшая уверенность, что система не готова или что-то может пойти не так, ответственные лица были бы готовы немедленно перейти к ручному подсчету голосов", – заявила Саулите.
"У нас не было никаких сигналов, поэтому мы действовали по заранее установленному плану", – подчеркнула она.
Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года столкнулся с техническими сбоями в субботу и в ночь на воскресенье. Проблемы с работой избирательных участков возникали и в течение недели, когда проходило предварительное голосование.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что ЦИК и VDAA провалили организацию выборов, и ответственность должностных лиц должна быть оценена.
Руководитель Государственной канцелярии Райвис Кронбергс сообщил журналистам в понедельник после заседания межведомственной рабочей группы, что служебная проверка по факту проблем с подсчетом голосов пока не начата, так как сначала необходимо собрать всю доступную информацию о произошедшем.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!