СЗК призывает министра Берзиню ответить за неполадки во время выборов

Тем временем руководитель ЦИК Саулите считает, что Центральная избирательная комиссия сделала все необходимое для успешного проведения выборов. "Если бы у нас была хоть малейшая уверенность, что система не готова или что-то может пойти не так, ответственные лица были бы готовы немедленно перейти к ручному подсчету голосов", – заявила Саулите.

"У нас не было никаких сигналов, поэтому мы действовали по заранее установленному плану", – подчеркнула она.

Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года столкнулся с техническими сбоями в субботу и в ночь на воскресенье. Проблемы с работой избирательных участков возникали и в течение недели, когда проходило предварительное голосование.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что ЦИК и VDAA провалили организацию выборов, и ответственность должностных лиц должна быть оценена.

Руководитель Государственной канцелярии Райвис Кронбергс сообщил журналистам в понедельник после заседания межведомственной рабочей группы, что служебная проверка по факту проблем с подсчетом голосов пока не начата, так как сначала необходимо собрать всю доступную информацию о произошедшем.