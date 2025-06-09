У Рижского аэропорта перекроют улицы и поменяют схему движения

По информации строителей, изменения затронут как дорогу к аэропорту, так и доступ к парковкам аэропорта P3 и P4. Они связаны с монтажом стальных пролетов железнодорожного виадука.

Таким образом, начиная с понедельника участок подъездной дороги непосредственно перед аэропортом будет перенаправлен на улицу Торня до улицы Музею. Эти изменения будут действовать до середины июля текущего года и существенно на продолжительность пути не повлияют.

Начиная с середины июля движение по основной подъездной дороге к аэропорту восстановится, но число полос уменьшится с двух до одной. Эти ограничения продлятся до сентября и также значительно не увеличат время в пути.

Одновременно с середины июля и до осени изменения коснутся улицы Дзирниеку, ведущей к центру деловой авиации FBO Riga: у бетонного завода Schwenk движение будет направлено по временно построенному объездному пути.