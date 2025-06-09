У Рижского аэропорта перекроют улицы и поменяют схему движения

В связи с продолжающимся строительством железнодорожной станции и путей проекта Rail Baltica с понедельника, 9 июня, возле Рижского аэропорта постепенно будет меняться схема организации движения транспорта, сообщили представители генерального подрядчика - объединения B.S.L. Infra.
По информации строителей, изменения затронут как дорогу к аэропорту, так и доступ к парковкам аэропорта P3 и P4. Они связаны с монтажом стальных пролетов железнодорожного виадука.
Таким образом, начиная с понедельника участок подъездной дороги непосредственно перед аэропортом будет перенаправлен на улицу Торня до улицы Музею. Эти изменения будут действовать до середины июля текущего года и существенно на продолжительность пути не повлияют.
Начиная с середины июля движение по основной подъездной дороге к аэропорту восстановится, но число полос уменьшится с двух до одной. Эти ограничения продлятся до сентября и также значительно не увеличат время в пути.
Одновременно с середины июля и до осени изменения коснутся улицы Дзирниеку, ведущей к центру деловой авиации FBO Riga: у бетонного завода Schwenk движение будет направлено по временно построенному объездному пути.
Кроме того, ориентировочно в середине июля начнется постепенное закрытие участков улиц Торня и Пилоту, что временно изменит доступ к общественным парковкам P3 и P4. Потоки транспорта в это время будут направлены через улицы Зиемелю и Музею.
Эти изменения связаны с прокладкой железнодорожных путей: опоры виадука будут соединены между собой коррозионностойкими стальными балками высотой три метра, при этом высота железнодорожных путей в зоне аэропорта достигнет 13 метров над уровнем земли.
Ранее агентство LETA уже сообщало, что объединение B.S.L. Infra является исполнителем проекта строительства станции и сопутствующей инфраструктуры Rail Baltica в Рижском аэропорту. В состав консорциума входят австрийская компания Swietelsky и латвийские строительные предприятия - дорожно-строительная компания SIA Binders и акционерное общество LNK Industries.
Стоимость первого этапа реализации проекта Rail Baltica в странах Балтии может составить около 14,3 млрд евро, из них на долю Латвии приходится примерно 5,5 млрд евро. Вместе с тем за счет оптимизации технических решений возможна экономия до 500 млн евро, также возможны и другие виды экономии.
Общие расходы на проект, согласно актуальному анализу затрат и выгод, могут достичь 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе, проведенном в 2017 году, общие затраты оценивались в 5,8 млрд евро.
Проект Rail Baltica предполагает создание железнодорожной линии с колеей европейского стандарта, проходящей от Таллинна до границы Литвы с Польшей, и дальнейшее соединение стран Балтии с остальной Европой. В странах Балтии запланировано строительство новой железнодорожной линии общей протяженностью 870 километров с колеей европейского стандарта (1435 мм) и максимальной скоростью движения поездов 240 км/ч.
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