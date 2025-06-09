Видео В России после атаки украинских дронов вспыхнул пожар на заводе электроники

В российском городе Чебоксары, столице Чувашской Республики, в результате удара украинского беспилотника произошел пожар на заводе "ВНИИР-Прогресс", который производит для российской армии антенны.
Представители ВСУ Украины подтвердили, что нанесли удар по АО "ВНИИР" в Чебоксарах.
"Предприятие ВПК, обеспечивающее производство адаптивных антенн "Комета", используемых, в частности, в ударных БПЛА типа Shahed, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении , - говорится в заявлении ВСУ.
"Подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БПЛА и последующим масштабным пожаро" , - заявили украинские военные.
Как сообщил глава Чувашии Олег Николаев, после удара предприятие приостановило свою деятельность.
Антенны "Комета", производимые на заводе, используются для защиты российских беспилотников от воздействия украинских средств радиоэлектронной борьбы.
"На территории "ВНИИР" упали два беспилотных летательных аппарата, в связи с чем было принято решение временно остановить производство для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных районов - угрозы для населения нет", - сообщил Николаев.
Чиновник не уточнил последствия удара по самому заводу, лишь отметил, что пострадавших нет и все службы работают в усиленном режиме.
Тем не менее, в Telegram-канале "Астра" опубликовано множество фотографий и видеозаписей, на которых видно, как на территории завода происходит пожар.
"ВНИИР-Прогресс" входит в состав объединения "АБС Электро". Как указано на сайте предприятия, оно разрабатывает и производит "научно-техническую продукцию, программно-аппаратные комплексы, системы автоматизации и управления, электротехнические изделия, электронные компоненты, электронные модули и радиоэлектронную продукцию".
По информации "Астры", завод выпускает антенны спутниковых сигналов семейства "Комета"/"Комета М" для российской армии, которые предназначены для обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы.
💥 Russia: Ukrainian drones destroyed defense contractor VNIIR-Progress's factory in Cheboksary, over 1,000km from Ukraine.— Igor Sushko (@igorsushko) June 9, 2025
The company develops and produces high-precision weaponry, naval technology, and "Kometa" modules for missiles and drones to withstand electronic warfare. pic.twitter.com/CMOuPWAuIX
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