Видео В России после атаки украинских дронов вспыхнул пожар на заводе электроники

Представители ВСУ Украины подтвердили, что нанесли удар по АО "ВНИИР" в Чебоксарах.

"Предприятие ВПК, обеспечивающее производство адаптивных антенн "Комета", используемых, в частности, в ударных БПЛА типа Shahed, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении , - говорится в заявлении ВСУ.

"Подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БПЛА и последующим масштабным пожаро" , - заявили украинские военные.

Как сообщил глава Чувашии Олег Николаев, после удара предприятие приостановило свою деятельность.

Антенны "Комета", производимые на заводе, используются для защиты российских беспилотников от воздействия украинских средств радиоэлектронной борьбы.

"На территории "ВНИИР" упали два беспилотных летательных аппарата, в связи с чем было принято решение временно остановить производство для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных районов - угрозы для населения нет", - сообщил Николаев.

Чиновник не уточнил последствия удара по самому заводу, лишь отметил, что пострадавших нет и все службы работают в усиленном режиме.