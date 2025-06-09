Нацобъединение прокомментировало предложение "Прогрессивных"

Предложение партии "Прогрессивные", озвученное в ходе начавшихся переговоров о формировании коалиции в Рижской думе, Национальное объединение расценивает "осторожно положительно". Об этом после первой встречи двух политических сил заявил кандидат от Нацобъединения на пост мэра Риги, действующий вице-мэр Эдвард Ратниекс.
Он подчеркнул, что "Прогрессивные" хорошо подготовились и предложили очень много действительно важных направлений для будущей работы.
Как уже сообщалось, в понедельник в Рижской думе начались первые переговоры о формировании новой коалиции. Первыми на переговоры "Прогрессивные" пригласили именно Нацобъединение.
Представители "Прогрессивных" признали, что для сегодняшней встречи не был установлен четкий график, так как главная цель - достичь договоренности.
Ранее кандидат в мэры Риги от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс заявил, что между представляющими латышский электорат и прошедшими в Рижскую думу четырьмя партиями - "Прогрессивными", Национальным объединением, "Новым Единством" и "Объединенным списком" - нет идеологических противоречий.
Он подчеркнул, что "Прогрессивные" провели "жирную красную черту" только в отношении коррупции, разбазаривания средств и конфликтов интересов. По остальным вопросам потенциальные партнеры по коалиции могут найти общий язык. "Прогрессивные" планируют посвятить переговорам с каждым из возможных партнеров отдельный день, чтобы обсудить как можно больше вопросов.
Комментируя публично прозвучавшие опасения по поводу возможных проблем в сотрудничестве между "Прогрессивными" и Нацобъединением, Клейнбергс напомнил, что в начале нынешнего созыва Рижской думы обе партии достаточно успешно работали вместе на протяжении двух с половиной лет.
Галерея: Встреча "Прогрессивных" и Нацобъединения
Кандидат в мэры от "Прогрессивных" убежден, что получившая наибольшую поддержку на муниципальных выборах в Риге партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" останется в оппозиции, и он по-прежнему не видит никакой возможности сотрудничать с политиками, которые "ради денег или по иным причинам готовы склониться в сторону Востока".
Клейнбергс подчеркнул, что его не пугают обещания Шлесерса создать очень сильную оппозицию, так как сильная оппозиция всегда дает хорошую мотивацию правящим политическим силам работать на совесть.
Как сообщалось, сегодня "Прогрессивные" начнут переговоры о формировании новой коалиции в Рижской думе, на которые приглашены Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".
На выборах в Риге наибольшее количество голосов избирателей получила партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" - 18,17% голосов, что дает ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе.
За "Прогрессивных" проголосовали 16,62% избирателей (11 мест), за Национальное объединение - 14,2% (10 мест). "Новое Единство" набрало 12,9% голосов и получит девять депутатских мест.
Общий список "Суверенной власти" и "Объединения Младолатыши" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "Стабильности!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).
Явка на выборах в Риге составила 52,2%.
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