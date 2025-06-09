Нацобъединение прокомментировало предложение "Прогрессивных"

Он подчеркнул, что "Прогрессивные" хорошо подготовились и предложили очень много действительно важных направлений для будущей работы.

Как уже сообщалось, в понедельник в Рижской думе начались первые переговоры о формировании новой коалиции. Первыми на переговоры "Прогрессивные" пригласили именно Нацобъединение.

Представители "Прогрессивных" признали, что для сегодняшней встречи не был установлен четкий график, так как главная цель - достичь договоренности.

Ранее кандидат в мэры Риги от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс заявил, что между представляющими латышский электорат и прошедшими в Рижскую думу четырьмя партиями - "Прогрессивными", Национальным объединением, "Новым Единством" и "Объединенным списком" - нет идеологических противоречий.

Он подчеркнул, что "Прогрессивные" провели "жирную красную черту" только в отношении коррупции, разбазаривания средств и конфликтов интересов. По остальным вопросам потенциальные партнеры по коалиции могут найти общий язык. "Прогрессивные" планируют посвятить переговорам с каждым из возможных партнеров отдельный день, чтобы обсудить как можно больше вопросов.