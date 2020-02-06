Развеять мифы и сломать стереотипы! Социальный эксперимент "Человек, а не диагноз!"

В ходе опроса общественного мнения об информированности населения о процессе деинституционализации почти половина (47%) опрошенных жителей Латвии признали, что, по их мнению, людям с нарушениями психического характера часто приходиться сталкиваться с отрицательным отношением окружающих (страх, неприязнь, стремление избежать общения) из-за проблем со здоровьем. Только 5% опрошенных считают, что в обществе все в порядке с отношением к людям с нарушениями психического характера.

"Мы работаем над тем, чтобы сформировать общество, в котором каждого человека ценят, уважают, каждый имеет равные возможности. Большую роль в достижении этой цели играют вовлеченность и открытость общества – изменение мышления и отношения каждого члена общества, участие и вовлечение в процесс.

Этот социальный эксперимент был способом подчеркнуть и показать, что принятие нами чего-то отличающегося зависит от нас самих.

Мы постарались удивить присутствующих и заставить их задуматься над темами, о которых люди, как правило, говорить избегают", - сказала министр благосостояния Рамона Петравича.

В рамках социального эксперимента в один из ресторанов Риги были приглашены гости вроде бы на обычное мероприятие – обед с дегустацией нового меню. Шеф-повар ресторана разработал меню, а вовлеченные в эксперимент повара приготовили блюда для дегустации. Только в конце эксперимента гостям сообщили, что повара, готовившие блюда, являются людьми с нарушениями психического характера.

Цель эксперимента состояла в том, чтобы в режиме реального времени сравнить, как меняется отношение людей, когда они узнают об окружающих некие специфические нюансы.

Эксперимент побуждает задуматься о том, что означает здоровое восприятие того, что отличается от нас.

Для социального эксперимента была сознательно выбрана среда, в которой каждый чувствует себя удобно и комфортно. Гости ресторана попробовали несколько перемен блюд, не догадываясь о сути эксперимента. Во время мероприятия у присутствующих спросили, какова, по их мнению, должна быть личность повара. Гости свободно делились своими представлениями и взглядами до тех пор, пока в кульминационный момент им не объявили, что повара, готовившие конкретные блюда, являются людьми с нарушениями психического характера.

После раскрытия правды присутствующие согласились, что в обществе действительно преобладают сильные, но необоснованные стереотипы о людях, отличающихся от остальных.

Гости мероприятия признали, что люди с нарушениями психического характера – такие же, как и все прочие, они люди, а не "диагноз".

Исследование общественного мнения об информированности населения о процессе деинституционализации свидетельствует, что половине (51%) участников опроса приходилось сталкиваться с людьми, у которых есть или были нарушения психического развития или психические нарушения.

Люди с нарушениями психического характера разные, отличаются степенью нарушений интеллектуального развития или тяжестью психического заболевания, диагнозами и характерами самих людей.

Однако независимо от вида нарушений психического характера, чувства, желания, эмоции этих людей и потребность в самовыражении так же важны, как для любого другого человека.

Люди с нарушениями психического характера, если им оказывается необходимая поддержка, могут учиться, успешно включиться в рынок труда, жить полноценной и счастливой жизнью.

В рамках кампании "Человек, а не диагноз!" планируется говорить об успешной интеграции в общество людей с нарушениями психического характера, детей с функциональными нарушениями и детей, находящихся на внесемейной опеке, подчеркивая при этом центральную ценность - человека.