Starp Citu: Rail Baltica сходит с рельсов

Идея о Rail Baltica возникла еще в начале девяностых годов. Уже выросло целое поколение, однако мы по-прежнему продолжаем ездить на старых поездах. И не похоже, что ситуация вскоре изменится. На этой неделе в передаче Starp citu прокручиваем, почему поезд Rail Baltica сходит с рельсов.