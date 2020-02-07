Пт, 7.02.2020
Чувствовала себя, как на работе. Но когда ребенок уже родился, наступила эйфория, я чуть не расплакалась. Такой хорошенький мальчик родился. Слава богу, все прошло без осложнений. Иначе мы бы к этому не были готовы. Алена Федченко, врач, принимавшая роды в самолёте

Starp Citu: Rail Baltica сходит с рельсов

ФОТО: скриншот видео

Идея о Rail Baltica возникла еще в начале девяностых годов. Уже выросло целое поколение, однако мы по-прежнему продолжаем ездить на старых поездах. И не похоже, что ситуация вскоре изменится. На этой неделе в передаче Starp citu прокручиваем, почему поезд Rail Baltica сходит с рельсов.

Вторая часть видео - о "Титанике", но не о корабле, а о торговом центре. Rail Baltica послужит его айсбергом - "Титаник" снесут. Впрочем, владельцы недовольны суммой, которую государство им дает, они обещают судиться.

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