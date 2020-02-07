Starp Citu: Rail Baltica сходит с рельсов

Идея о Rail Baltica возникла еще в начале девяностых годов. Уже выросло целое поколение, однако мы по-прежнему продолжаем ездить на старых поездах. И не похоже, что ситуация вскоре изменится. На этой неделе в передаче Starp citu прокручиваем, почему поезд Rail Baltica сходит с рельсов.
Вторая часть видео - о "Титанике", но не о корабле, а о торговом центре. Rail Baltica послужит его айсбергом - "Титаник" снесут. Впрочем, владельцы недовольны суммой, которую государство им дает, они обещают судиться.