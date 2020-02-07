Вещи на кухне, которые большинство использует неправильно

Чесночница

Одна из неприятных вещей в готовке блюда с чесноком - его очистка от шелухи. Она обычно крепко прилегает к нему. Однако есть выход из этой ситуации, чтобы не нужно было чистить зубчик от шелухи ни сколько! Нужно просто срезать твёрдый кончик зубчика и положить его в пресс для чеснока - устройство отделит шелуху и размельчит его!

Блендер

Вы тоже являетесь тем, кто обычно просто закидывает необходимое в чашу, закрывает крышкой и нажимает на копку? Есть вероятность, что это неправильно. Следуя некоторым советам есть возможность не только получить однородную массу, но и дольше сохранить жизнь устройству! Сначала в блендер нужно класть мягкие и жидкие продукты, затем семечки, зелень, фрукты и овощи, а только в самом конце добавить лёд и другие твёрдые субстанции.

Ниша под духовкой

Большинство хозяек на этой полочке хранят сковородки или другие запасные вещи, а иногда она и пустует. На самом деле эта ниша придумана для того, чтобы хранить уже готовую пищу: во время запекания продуктов в духовке полочка наполняется теплом, которое не даст остыть еде.

Ложка для спагетти

Почему же в этой ложке есть отверстие? Всё очень просто - полная ложка указывает на идеальную порцию пасты - около 80 граммов этого изделия. Хотя и этот метод не подойдёт для измерения некоторых других видов макарон - спагетти лучше измерять именно таким образом.

Отверстие в разделочной доске