"Интересуюсь только девушками моложе меня": Максим Виторган о женском внимании

С развода Виторгана и Собчак прошло меньше года назад. В настоящее время Ксения счастлива в браке с режиссёром Константином Богомоловым, а Максим находится в романтических отношениях с Нино Нинидзе. В беседе с Аллой Довлатовой Виторган поведал о том, как развод повлиял на его личную жизнь.

"Интересуюсь только девушками, которые моложе меня. Скажу, что после развода женского внимания ко мне стало больше. К сожалению, а может быть, к счастью, я был избалован всегда женским вниманием. Дефицита никогда в этом не испытывал", — откровенно признался артист.

Совсем недавно мужчина опубликовал в Instagram снимок со взрослой дочерью. В подписи он назвал себя безуспешно молодящимся человеком. Однако, это не первый раз, когда он высказывается о себе в ироничном ключе.