Пт, 7.02.2020
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"Интересуюсь только девушками моложе меня": Максим Виторган о женском внимании

ФОТО: instagram.com/mvitorgan/

47-летний артист рассказал о своей жизни после расставания с телеведущей Ксений Собчак. Максим Виторган откровенно рассказал, как у него складываются отношения с противоположным полом, а также почему он предпочитает избранниц только моложе себя.

С развода Виторгана и Собчак прошло меньше года назад. В настоящее время Ксения счастлива в браке с режиссёром Константином Богомоловым, а Максим находится в романтических отношениях с Нино Нинидзе. В беседе с Аллой Довлатовой Виторган поведал о том, как развод повлиял на его личную жизнь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Интересуюсь только девушками, которые моложе меня. Скажу, что после развода женского внимания ко мне стало больше. К сожалению, а может быть, к счастью, я был избалован всегда женским вниманием. Дефицита никогда в этом не испытывал", — откровенно признался артист.

Совсем недавно мужчина опубликовал в  Instagram снимок со взрослой дочерью. В подписи он назвал себя безуспешно молодящимся человеком. Однако, это не первый раз, когда он высказывается о себе в ироничном ключе.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган в прошлом году расстались, но продолжают общение ради сына Платона. Например, 18 ноября мальчику исполнилось три года, и любящие родители провели вечер вместе и устроили малышу потрясающий праздник.

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