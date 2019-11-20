Собчак и Виторган отметили 3-летие сына вместе. А как Платон читает стихи - это нечто!
Как известно, телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган в прошлом году расстались, но продолжают общение ради сына Платона. 18 ноября мальчику исполнилось три года, и любящие родители провели вечер вместе и устроили малышу потрясающий праздник.
"Правильно все-таки люди говорят - хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам! Сегодня три года, как источник счастья живет в моем доме "на постоянке", - написала на своей страничке в Instagram Ксения.
Максим тоже не остался в стороне и поблагодарил бывшую супругу за сына, опубликовав видео, на котором запечатлено, как вдохновенно Платон читает стихи.
"Тебе спасибо", - ответила теледива, добавив к словам сердечко.
Как сообщают российские СМИ, чтобы устроить для сына день рождения мечты, звездные родители сняли ресторан на Кутузовском проспекте. Весь вечер виновника торжества и его друзей развлекали аниматоры.
В качестве главной темы детского праздника был выбран любимый мультфильм Платона "Тачки". Даже десерты и украшения перекликались с его персонажами.
Для малышей была организована специальная развлекательная зона, украшенная шариками и мишурой, а взрослые проводили время за столиками, наслаждаясь блюдами местной кухни.
"Платон был в восторге от любимых машинок, а мы - от еды. За карпаччо из говядины отдельный респект повару. И вообще здесь мы чувствовали себя как в отдельном "домике", где позаботились о каждом. Вкусно, уютно, красиво и весело", - поделилась своими эмоциями Собчак.
Стоит добавить, что именинник получил в свой день рождения возможность самостоятельно приготовить несколько десертов - под присмотром опытного повара он замешивал тесто и украшал кексы.