Ветераны в странах Балтии получат выплаты от России

Деньги выплатят в апреле-мае инвалидам Второй мировой войны, ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Кроме того, выплата полагается вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам и вдовцам умерших инвалидов Второй мировой войны и участникам войны.