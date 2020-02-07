Ветераны в странах Балтии получат выплаты от России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 75 000 рублей (около тысячи евро) проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии ветеранам Второй мировой войны. Об этом сообщает LETA.
Деньги выплатят в апреле-мае инвалидам Второй мировой войны, ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Кроме того, выплата полагается вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам и вдовцам умерших инвалидов Второй мировой войны и участникам войны.
Ранее в 2019 году Путин подписал закон о ежегодной выплате ветеранам Великой отечественной войны 10 000 рублей (около 140 евро).