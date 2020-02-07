Разбился вертолет мультимиллионера и депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина

В пятницу, 7 февраля, под Казанью разбился вертолет Bell 407, на борту которого был депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин, со ссылкой на "Бизнес Online" пишет "Медуза".
Как сообщает Baza, Айрат Хайруллин погиб. О гибели депутата также сообщают источники "Интерфакса" и ТАСС.
Двое других находившихся на борту вертолета человека тяжело ранены. По информации "Бизнес Online", речь идет о пилоте и о помощнике депутата.
МЧС России подтвердило гибель одного человека при крушении вертолета и данные о двух выживших, но имен в МЧС пока не назвали, пишет "Интерфакс".
Гибель Хайруллина агентству "Москва" подтвердил депутат Госдумы Владимир Кашин.
По информации источника ТАСС, среди версий рассматривается отказ техники, в свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиацию) причиной крушения называют плохие метеоусловия.
Известно, что начать пользоваться вертолетом Хайруллина подтолкнули нужды бизнеса – надо было посещать сельхозугодья. В 2004 году он сам обучился пилотированию – управлял Robinson R44 и Bell 407, пишет "Бизнес Online".
Хайруллин — депутат Госдумы РФ с 2003 года, член фракции "Единая Россия".
В 2005 году Forbes включил его в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в $600 млн.
В 2019 году Forbes поставил Хайруллина на 96-е место в рейтинге государственных служащих и депутатов с самыми большими доходами, пишет РБК.