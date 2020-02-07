Разбился вертолет мультимиллионера и депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина

Как сообщает Baza, Айрат Хайруллин погиб. О гибели депутата также сообщают источники "Интерфакса" и ТАСС.

Двое других находившихся на борту вертолета человека тяжело ранены. По информации "Бизнес Online", речь идет о пилоте и о помощнике депутата.

МЧС России подтвердило гибель одного человека при крушении вертолета и данные о двух выживших, но имен в МЧС пока не назвали, пишет "Интерфакс".

По информации источника ТАСС, среди версий рассматривается отказ техники, в свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиацию) причиной крушения называют плохие метеоусловия.

Известно, что начать пользоваться вертолетом Хайруллина подтолкнули нужды бизнеса – надо было посещать сельхозугодья. В 2004 году он сам обучился пилотированию – управлял Robinson R44 и Bell 407, пишет "Бизнес Online".

​Хайруллин — депутат Госдумы РФ с 2003 года, член фракции "Единая Россия".

В 2005 году Forbes включил его в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в $600 млн.

В 2019 году Forbes поставил Хайруллина на 96-е место в рейтинге государственных служащих и депутатов с самыми большими доходами, пишет РБК.