По "делу о лифтах Rīgas namu pārvaldnieks" задержаны еще трое

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции задержало еще три лица в связи с возможными незаконными действиями в муниципальном домоуправлении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), пишет LETA.
По неофициальной информации агентства LETA, одним из задержанных является Ардис Павилсонс, член временного правления RNP.
Представитель RNP Кристс Лейшкалнс сказал LETA, что Павилсонс со вчерашнего дня на больничном, и компании ничего не известно о его местонахождении.
LETA также известно, что еще один из задержанных - это бывшее должностное лицо RNP - возможно, бывший председатель правления Айвар Гонтарев.
Не упоминая их личность, пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите подтвердила агентству LETA, что в четверг были арестованы два человека, а в пятницу, 7 февраля, задержан третий.
По закону лица могут быть задержаны на срок до 48 часов. Затем они должны быть освобождены или подвергнуты мере пресечения, наиболее строгой из которых является арест. Решение о заключении под стражу принимает суд.
Как сообщал TVNET, ранее УБЭП Госполиции по так называемому делу о лифтах задержало пятерых работников RNP. По данным агентства LETA, некоторые из задержанных - работники территориальных отделений RNP.
На прошлой неделе по этому уголовному делу полиция задержала двух человек.
Один из них - владелец Liftu alianse Игорь Бабкин, который помещен под арест. Ко второму применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
В рамках дела 30 января прошли обыски в главном офисе RNP на ул. Чака, 42. Бабкин подозревается в мошенничестве в крупных размерах и легализации преступно нажитых средств.
Контекст:
- В прошлом году УБЭП начало уголовный процесс о мошенничестве в крупных размерах в организованной группе и о легализации преступно нажитых средств, чем, возможно, занимались некоторые предприятия, оказывающие услуги RNP.
- Преступные действия совершались в течение ряда лет, масштаб их измеряется миллионами евро. УБЭП в расследовании сотрудничает и с иностранными партнерами.
- По данным Firmas.lv, Liftu alianse принадлежит Игорю Бабкину. В 2018 году оборот предприятия вырос на 20% до 1, 319 млн евро, прибыль - на 92% до 1, 214 млн евро.