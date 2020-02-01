"Дело о лифтах RNP": суд арестовал владельца Liftu alianse Бабкина

В субботу, 1 февраля, суд Латгальского предместья Риги по делу, в рамках которого прошли обыски в том числе на муниципальном предприятии Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), дал санкцию на арест владельца предприятия Liftu alianse Игоря Бабкина, сообщает LETA.
Как рассказала LETA судья Инара Крастиня, пока что Бабкину не предъявлены обвинения, но он подозревается в мошенничестве в крупных размерах и отмывании денег.
Адвокат задержанного Алла Игнатьева отказалась комментировать дело и причины ареста Бабкина.
"Происходит очистка. Предприятию нужна дезинфекция. Она сейчас идет. И это только к лучшему",
- журналистам LTV заявил председатель Рижской думы Олег Буров. Он уверен, что будут и другие уголовные дела в этой связи.
Как сообщалось ранее, в рамках уголовного процесса, в связи с которым проводились следственные действия в рижском муниципальном домоуправлении RNP, Госполиция задержала двух человек. Эти лица не связаны с RNP.
Начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Петерис Бауска рассказал журналистам, что в прошлом году был начат уголовный процесс о мошенничестве в крупных размерах в организованной группе и о легализации преступно нажитых средств, чем, возможно, занимались некоторые предприятия, оказывающие услуги RNP.
Преступные действия совершались несколько лет, масштаб их измеряется миллионами евро.
По словам Бауски, полиция в расследовании сотрудничает и с иностранными партнерами.
По данным Firmas.lv, Liftu alianse принадлежит Игорю Бабкину. В 2018 году предприятие увеличило оборот на 20% до 1, 319 млн евро, а прибыль - на 92% до 1, 214 млн евро.
В прошлом году предприятия AО Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers обращались в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и в полицию с просьбой дать оценку конкурсу RNP на услуги обслуживания лифтов.
Этим предприятиям было отказано в участии в процедуре закупок, и договор об обслуживании лифтов на два года стоимостью 8,3 млн евро достался Liftu alianse, которое Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers охарактеризовали как предприятие, не обладающее достаточными ресурсами для такого договора и имеющее в штате только 8 работников.