"Дело о лифтах RNP": суд арестовал владельца Liftu alianse Бабкина

Как рассказала LETA судья Инара Крастиня, пока что Бабкину не предъявлены обвинения, но он подозревается в мошенничестве в крупных размерах и отмывании денег.

Адвокат задержанного Алла Игнатьева отказалась комментировать дело и причины ареста Бабкина.

"Происходит очистка. Предприятию нужна дезинфекция. Она сейчас идет. И это только к лучшему",

- журналистам LTV заявил председатель Рижской думы Олег Буров. Он уверен, что будут и другие уголовные дела в этой связи.

Как сообщалось ранее, в рамках уголовного процесса, в связи с которым проводились следственные действия в рижском муниципальном домоуправлении RNP, Госполиция задержала двух человек. Эти лица не связаны с RNP.

Начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Петерис Бауска рассказал журналистам, что в прошлом году был начат уголовный процесс о мошенничестве в крупных размерах в организованной группе и о легализации преступно нажитых средств, чем, возможно, занимались некоторые предприятия, оказывающие услуги RNP.

Преступные действия совершались несколько лет, масштаб их измеряется миллионами евро.

По словам Бауски, полиция в расследовании сотрудничает и с иностранными партнерами.

По данным Firmas.lv, Liftu alianse принадлежит Игорю Бабкину. В 2018 году предприятие увеличило оборот на 20% до 1, 319 млн евро, а прибыль - на 92% до 1, 214 млн евро.

В прошлом году предприятия AО Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers обращались в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и в полицию с просьбой дать оценку конкурсу RNP на услуги обслуживания лифтов.