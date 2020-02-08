Китайский коронавирус добрался до горнолыжных курортов Французских Альп

Пятеро британских подданных ночевали на горнолыжном курорте Les Contamines-Montjoie с еще одним соотечественником, который недавно вернулся из Сингапура. Именно у него у первого уже в ночь с пятницы на субботу была констатирована инфекция, сообщила министр здравоохранения Франции Аньес Бузин.

Среди заболевших - ребенок, который посещает местную школу. Власти Франции в целях безопасности закрыли в этом регионе две школы.

Группа британских туристов доставлена в региональную больницу, но состояние заболевших характеризуется как хорошее.

Еще за шестью гражданами Великобритании, у которых вирус не констатирован, ведется наблюдение, так как они контактировали с заболевшими.

Как известно, инкубационный период заболевания после таких контактов составляет около двух недель.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 722 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 34 546.

В течение последних 24 часов умерли 86 жертв вируса, в том числе 81 - в эпицентре вспышки - провинции Хубэй, где также диагностировано 3399 новых случаев заболевания.