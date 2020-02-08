Китайский коронавирус добрался до горнолыжных курортов Французских Альп

В самый разгар горнолыжного сезона новый коронавирус из Китая достиг Французских Альп. Он констатирован у пяти британцев в горнолыжном округе Монблан, пишет Der Spiegel.
Пятеро британских подданных ночевали на горнолыжном курорте Les Contamines-Montjoie с еще одним соотечественником, который недавно вернулся из Сингапура. Именно у него у первого уже в ночь с пятницы на субботу была констатирована инфекция, сообщила министр здравоохранения Франции Аньес Бузин.
Среди заболевших - ребенок, который посещает местную школу. Власти Франции в целях безопасности закрыли в этом регионе две школы.
Группа британских туристов доставлена в региональную больницу, но состояние заболевших характеризуется как хорошее.
Еще за шестью гражданами Великобритании, у которых вирус не констатирован, ведется наблюдение, так как они контактировали с заболевшими.
Как известно, инкубационный период заболевания после таких контактов составляет около двух недель.
Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 722 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 34 546.
В течение последних 24 часов умерли 86 жертв вируса, в том числе 81 - в эпицентре вспышки - провинции Хубэй, где также диагностировано 3399 новых случаев заболевания.
Впервые жертвами нового коронавируса стали граждане Японии и США. Оба иностранца умерли в китайском городе Ухань, который считается эпицентром вируса.