Влияние шторма: в Европе отменяют авиарейсы. Изменения коснулись и Латвии

What part of "DO NOT TRAVEL" do people not understand? #StormCiara pic.twitter.com/OYYYeKjmEX — Dom (@domcovkid) February 9, 2020

Десятки рейсов уже отменены в Великобритании, где ожидаются сильные ветра и сильные дожди. Об отмене поездов сообщают здесь и железнодорожные операторы.

В Шотландии три человека получили ранения в результате обрушения крыши паба под воздействием ветра.

Согласно прогнозам, шторм "Циара" будет самым сильным в Великобритании с 2013 года - порывы ветра достигнут до 36 метров в секунду (130 километров в час).

Также получены предупреждения о потенциальном наводнении, которое может поставить под угрозу здания и дороги. Беспокойство вызывают и сильные прибрежные волны.

Приостановлено здесь и паромное сообщение.

По меньшей мере 10 000 домашних хозяйств в Ирландии из-за штормовых наводнений остались без электричества.

Между тем, немецкая метеорологическая служба сообщает, что шторм "Сабина" достигнет северной и центральной частей страны уже в воскресенье, а в южную Германию он прибудет рано утром в понедельник.

Ожидается, что сильный ветер до 33 метров в секунду (120 километров в час), ломая деревья, вызовет серьезное нарушение движения.

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn объявила, что поезда дальнего следования больше не будут доступны в прибрежных районах и других районах, которые могут пострадать от шторма.

Предположительно погода повлияет на работу аэропортов во Франкфурте, Гамбурге, Ганновере, Бремене, Берлине и Кельне.

К полудню воскресенья аэропорт Дюссельдорфа уже отменил или перенаправил 111 рейсов.

Аэропорты предупреждают пассажиров о том, что отмена рейсов может продолжаться и в течение всего понедельника.

Около 60 рейсов уже отменено в аэропорту Брюсселя, так как в ближайшие 24 часа Бельгия также серьезно пострадает от сильного шторма.

В качестве меры предосторожности 120 европейских рейсов из аэропорта Амстердам Шипхол также были отменены или перенаправлены.

Изменения в авиасообщении в европейских городах уже коснулись и Риги, рассказала представитель аэропорта Лаура Карните.

Некоторые рейсы не прилетели, сообщается и об отложенных и отмененных вылетах из Рижского аэропорта. Преимущественно это коснулось полетов в Великобританию.

Карните подчеркнула, что Рижский аэропорт не успевает за изменениями рейсов во всех европейских аэропортах, поэтому призывает путешественников следить за расписанием рейсов. В случае изменения или отмены рейса, путешественникам предлагается связаться с соответствующей авиакомпанией.

К вечеру воскресенья шторм достиг Балтийского моря. На шведском побережье порывы ветра достигают 28 м/сек, в Дании зарегистрирован ветер в порывах до 33 м/сек. Синоптики предполагают, что волны в Балтийском море достигнут шести метров в высоту.

В Латвии к 20.00 вечера самые сильные порывы ветра зафиксированы на побережье в Лиепае - 23 м/сек.

В Великобритании порывы ветра достигли 43 м/сек, а в горах Германии до 46 м/сек.