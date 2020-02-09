Пн, 10.02.2020
Если последнее десятилетие нас чему-то и научило, так это тому, что нельзя руководствоваться тенденциями предыдущих лет, когда мы хотим предсказать, что ожидает нас в будущем. Из отчета "Мир в 2030 году"

Объявлен конкурс на закупку мебели для юрмальской резиденции президента Латвии

Летняя резиденция президента Латвии

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Valsts nekustamie īpašumi объявило конкурс за закупку и установку мебели для юрмальской резиденции президента Латвии, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками (IUB). 

Претенденты должны подать предложения в системе электронных закупок до 17 февраля.

В резиденции будут установлены комплект мягкой мебели для формальных и неформальных переговоров, столы, стулья, кресла, полки и встроенная мебель.

Основными критериями на конкурсе являются цена и срок гарантии на мебель, а планируемый срок выполнения договора - со 2 марта по 1 мая. 

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