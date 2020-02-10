Пн, 10.02.2020
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"Срочно сменить стилиста": актрису на "Оскаре" сравнили с лобстером

ФОТО: SCANPIX

Американская актриса Кристен Уиг прибыла на 92-ю премию "Оскар" в платье, которое напомнило пользователям Сети лобстера. Комментарии к наряду звезды появились в социальной сети Instagram.

Кристен вышла на красную ковровую дорожку в красном длинном платье прямого кроя с шлейфом бренда Valentino.

ФОТО: SCANPIX

Данный образ дополнили чёрные перчатки и золотые серьги от Nikos Koulis и бежевые туфли на каблуке французской марки Christian Louboutin.

Пользователи сети под фото высмеяли внешний вид звезды. Прозвучали сравнения с лобстером и спагетти.

"Она нарядилась как лобстер, но я все равно ее люблю", "Моя первая мысль: паста с помидорами","Ей нужно срочно сменить стилиста", — писали комментаторы под фото актрисы. 

SCANPIX

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