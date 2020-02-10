"Срочно сменить стилиста": актрису на "Оскаре" сравнили с лобстером

Американская актриса Кристен Уиг прибыла на 92-ю премию "Оскар" в платье, которое напомнило пользователям Сети лобстера. Комментарии к наряду звезды появились в социальной сети Instagram.
Кристен вышла на красную ковровую дорожку в красном длинном платье прямого кроя с шлейфом бренда Valentino.
Данный образ дополнили чёрные перчатки и золотые серьги от Nikos Koulis и бежевые туфли на каблуке французской марки Christian Louboutin.
Пользователи сети под фото высмеяли внешний вид звезды. Прозвучали сравнения с лобстером и спагетти.
"Она нарядилась как лобстер, но я все равно ее люблю", "Моя первая мысль: паста с помидорами","Ей нужно срочно сменить стилиста", — писали комментаторы под фото актрисы.
SCANPIX
Были и другие интересные сравнения:
I love the inspiration for Kristen Wiig’s dress 😍 pic.twitter.com/Nu5hS2U1lg— spy dad mitchell (@classicmerm) February 10, 2020