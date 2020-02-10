Буров отстранил главу Стройуправы

🔴 LTV: Rīgas mērs Oļegs Burovs no amata atstādinājis Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāju Ingusu Vircavu. Tam par pamatu ir darbinieku vēstules par Vircava vadības stilu. Darbinieku sūdzības Burovs nodevis vērtēšanai Rīgas domes Ētikas komisijai. https://t.co/FL2XfJK8um pic.twitter.com/Wqlzm4QZjd — LTV Panorama (@ltvpanorama) February 10, 2020

Сам Вирцавс подтвердил агентству LETA, что Буров его отстранил от должности, хотя ему не понятно, за что.

"Основанием были какие-то заявления в комиссию думы по этике, однако, что это за заявления, мне не известно", - сказал Вирцавс, добавив, что считает решение Бурова личной местью за то, что он высказывал несогласие с действиями мэра по некоторым вопросам.

Вирцавс возглавлял Рижское строительное управление с 2012 года. На данный момент руководителем стройуправы назначен глава управления контроля за строительством Янис Белковскис.

Разногласия между Буровым и Вирцавсом широко обсуждались в прессе в конце прошлого года, когда Вирцавс обратился к депутатам Рижской думы с письмом, в котором утверждалось, что Буров оказал на него политическое давление, чтобы, несмотря на несоответствия требованиям, в эксплуатацию был принят проект Z-Towers.