Пн, 10.02.2020
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Буров отстранил главу Стройуправы
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Ингус Вирцавс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Председатель Рижской думы Олег Буров отстранил от должности главу Рижского строительного управления Ингуса Вирцавса, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Сам Вирцавс подтвердил агентству LETA, что Буров его отстранил от должности, хотя ему не понятно, за что.

"Основанием были какие-то заявления в комиссию думы по этике, однако, что это за заявления, мне не известно", - сказал Вирцавс, добавив, что считает решение Бурова личной местью за то, что он высказывал несогласие с действиями мэра по некоторым вопросам.

Вирцавс возглавлял Рижское строительное управление с 2012 года. На данный момент руководителем стройуправы назначен глава управления контроля за строительством Янис Белковскис.

Разногласия между Буровым и Вирцавсом широко обсуждались в прессе в конце прошлого года, когда Вирцавс обратился к депутатам Рижской думы с письмом, в котором утверждалось, что Буров оказал на него политическое давление, чтобы, несмотря на несоответствия требованиям, в эксплуатацию был принят проект Z-Towers.

В свою очередь Буров выразил обеспокоенность процессом работы Рижского строительного управления, особенно в отношении проекта Z-Towers, разработчики которого обратились к мэру по поводу проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при сдаче объектов в эксплуатацию.

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