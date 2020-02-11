Ошибки родителей при адаптации. Заметки мамы-педагога

Здесь и далее повествование ведётся от лица Арины.

На дворе зима. Кто-то уже адаптировался к детскому саду, а кто-то только начал ходить с января. Новый год, новый этап... Поэтому сегодня я хочу поднять тему "родительских ошибок". К сожалению, часто родители, приводя ребенка в детский сад, допускают множество ошибок, которые создают малышу дискомфорт, неуверенность и даже страх.

Самая грубая ошибка - неправильные слова по утрам!

Предположим, что первый день, а может и второй ребёнок зашёл в группу как к себе домой, а на третий день появились слёзы и нежелание идти в детский сад. Реакция родителей утром в гардеробе: "Ну что же ты плачешь? Ты же не плакал/а! Тебя там обижали? Тебя ругали? Поэтому ты не хочешь идти?"

Ни в коем случае нельзя так говорить!

Чаще всего малыш первые дни испытывает интерес и ещё не понимает, что такое детский садик, именно поэтому из любопытства идёт без проблем. А потом понимает, что мама-то уходит и ему надо быть одному, отсюда появляются переживания. Родители вместо того, чтобы поддержать, ещё больше пугают своими вопросами! У ребёнка появляется страх, что в садике ещё и обижают, ругают и слез становится ещё больше. Или ещё хуже вопрос: "Тебе не нравится эта воспитательница? Поэтому ты плачешь?" - Грубейшая ошибка и к сожалению, я слышу такие разговоры нередко.

Милые родители, представьте, ваш ребёнок идёт на экзамен, ему нужны сопутствующие слова, ребёнок должен быть уверен в том, что он сможет, преодолеет свои страхи и тогда результат будет лучше!

Идём дальше…

Вы пришли в садик, переодели сына/дочку и заводите его/её в группу. Если вы видите, что ребёнок спокойно пошёл, уже скорей всего увидел своих друзей, игрушки, не окликайте, не кричите вслед - "А маме буську?" или "Скажи маме ата!"… это в большинстве случаев заканчивается слезами и тяжелым прощанием! Ребёнок вспоминает, что там мама/папа, бежит обратно и естественно, уже не хочет заходить в группу. Также, если вы хотите с утра что-то поведать педагогу, то не делайте этого в дверях при ребёнке, результат будет тот же, что и в предыдущей ситуации. Попросите педагога выйти за дверь и тогда поговорите, а малыш тем временем уже будет играть с другими детками.

И последнее...

Игрушки! Разрешая взять с собой в садик игрушки, вы должны понимать, что этой игрушкой могут заинтересоваться и другие дети; возможно, игрушка будет сломана, испачкана и т.д. Поэтому никогда не говорите ребёнку "Смотри, чтобы никто не отбирал, не сломал и сам не потеряй!" Знаете, какой следует результат? Ребёнок будет весь день нервничать и переживать за свою игрушку, не будет выпускать ее из рук, не будет полноценно заниматься и играть. А если все же оставит свою вещь на полке и заметит, что ее берёт другой малыш, то тут же последуют слёзы, а ещё хуже ссора. Если уж вы и даёте игрушку в садик, то объясняйте малышу, что нельзя жадничать, что можно играть вместе или в крайнем случае, оставляйте принесенную вещь в шкафчике до вечера.