Получить гражданство России, не отказываясь от прежнего: готовы новые поправки

Получить гражданство Российской Федерации (РФ) станет возможно без отказа от уже имеющегося иного гражданства. Соответствующие поправки к закону "О гражданстве РФ" уже подготовило российское правительство, сообщает издание "Коммерсантъ".
Как отмечает издание со ссылкой на источники в правительстве, работа над поправками уже "на финальной стадии", и они будут внесены в Госдуму уже в этом месяце.
В частности, в новой редакции закона будет отменен пункт, согласно которому одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.
Среди прочего из закона "О гражданстве РФ" могут исключить требование о непрерывном проживании иностранца на территории России в течение пяти лет.
Сообщается, что цель поправок — привлечь в Россию как можно больше новых граждан: от 5 млн до 10 млн человек.
Отметим, что латвийское законодательство не предусматривает двойного гражданства с Россией: при получении гражданства РФ гражданин Латвии обязан в течение 30 дней подать заявление об отказе от латвийского гражданства.