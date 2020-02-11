Вт, 11.02.2020
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Получить гражданство России, не отказываясь от прежнего: готовы новые поправки

Иллюстративное фото

ФОТО: Preses foto

Получить гражданство Российской Федерации (РФ) станет возможно без отказа от уже имеющегося иного гражданства. Соответствующие поправки к закону "О гражданстве РФ" уже подготовило российское правительство, сообщает издание "Коммерсантъ". 

Как отмечает издание со ссылкой на источники в правительстве, работа над поправками уже "на финальной стадии", и они будут внесены в Госдуму уже в этом месяце.

В частности, в новой редакции закона будет отменен пункт, согласно которому одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

Среди прочего из закона "О гражданстве РФ" могут исключить требование о непрерывном проживании иностранца на территории России в течение пяти лет.

Сообщается, что цель поправок — привлечь в Россию как можно больше новых граждан: от 5 млн до 10 млн человек. 

Отметим, что латвийское законодательство не предусматривает двойного гражданства с Россией: при получении гражданства РФ гражданин Латвии обязан в течение 30 дней подать заявление об отказе от латвийского гражданства.

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