Получить гражданство России, не отказываясь от прежнего: готовы новые поправки

Как отмечает издание со ссылкой на источники в правительстве, работа над поправками уже "на финальной стадии", и они будут внесены в Госдуму уже в этом месяце.

В частности, в новой редакции закона будет отменен пункт, согласно которому одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

Среди прочего из закона "О гражданстве РФ" могут исключить требование о непрерывном проживании иностранца на территории России в течение пяти лет.

Сообщается, что цель поправок — привлечь в Россию как можно больше новых граждан: от 5 млн до 10 млн человек.