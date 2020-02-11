Назначена новая глава DVI

В конкурсе на должность директора Государственной инспекции данных (DVI) лучшим кандидатом признана бывшая директор департамента отраслевой политики Минюста Екатерина Мацук. Об этом со ссылкой на Госканцелярию сообщает LETA.
Решение об утверждении Мацук примет Кабинет министров.
С 2004 года Мацук работала в Управлении по делам религии, а с 2009 по 2017 год занимала различные должности в Минюсте, одновременно участвуя в различных проектах по защите данных.
Мацук считает, что важной задачей DVI является содействие диалогу между учреждениями госуправления и частным сектором, держателями данных и лицами, которые передают свои данные.
"Только так мы сможем способствовать единому пониманию требований в сфере защиты личных данных и их соблюдению", — сказала кандидат на должность руководителя инспекции.
В конкурсе участвовали 18 претендентов.
Срок полномочий прежнего директора DVI Дайги Авдеяновой истек 31 декабря. В настоящее время обязанности руководителя инспекции исполняет замдиректора Ласма Дилба.