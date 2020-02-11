Решила перестраховаться: 10-летняя актриса принесла на "Оскар" сэндвич из дома

10-летняя Джулия Баттерз показала удивительную находчивость на мероприятии. Когда юная актриса показалась на дорожке в многослойном розовом платье от Christian Siriano, девочка выглядела настоящим ангелом.

Однако, похоже, что Джулия очень даже шаловливый ребёнок. Как пишет Daily Mail, хитро улыбаясь, девочка показала журналистке содержимое сияющей сумочки Marzook - запакованный в плёнку сэндвич с индейкой.

ФОТО: instagram.com/beauty_concierge_chicago/

"Мне не очень нравится местная еда", — не стала скрывать девочка.

Согласно слухам, обладатель "Оскара" в этом году Хоакин Феникс повлиял на решение организаторов мероприятия полностью исключить из меню торжественного обеда мясо, а меню гала-ужина сделать на 70% веганским.

Этот случай напомнил поклонникам мероприятия, как актриса Дженнифер Лоуренс с удовольствием ела пиццу на церемонии 2014 года.