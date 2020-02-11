В королевской семье произошёл очередной раскол: теперь разводится внук Елизаветы II

Как пишет BBC, в официальном сообщении говорится, что это было лучшим решением для их детей.

41-летняя Отем Келли заявила о соответствующем решении после того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий. Близкие Келли предполагают, что отречение герцогов Сассекских от королевских привилегий спровоцировало очередной раскол в монаршей семье.

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"Питер просто в отчаянии. Он не догадывался, что такое может произойти, — говорит его друг, пожелавший остаться анонимным. — Он считал, что у него идеальная семья с двумя чудесными дочками. Он абсолютно шокирован".

"Отем — прекрасная жена и мать, и очень образованная женщина. Последнее время она жаловалась друзьям, что в их отношениях не все так гладко, — пояснил источник газеты.

— Королева очень ее любит. Вне всяких сомнений, Её Величество крайне огорчится. Учитывая то, что произошло ранее, кажется, будто королевская семья разваливается на части".

Близкие семьи Филлипса высказали свои опасения относительно того, что Отем решила начать новую жизнь в Канаде, последовав примеру принца Гарри и Маркл. "Возможно, она подумала: "Раз другие могут так поступить, почему я не могу?"

Собеседники издания отметили, что на развод никак не повлияли третьи лица, поскольку они "просто отдалились друг от друга", но "Питер этого не замечал".