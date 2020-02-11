Русскоязычные слабо доверяют НВС и Земессардзе: депутаты попытаются понять причины

Ранее депутаты выслушали доклад с итогами исследования "Воля латвийского общества к обороне страны: способствующие и тормозящие факторы".

Опросы общественного мнения показали, что уровень доверия к Земессардзе и НВС среди латышскоговорящего и русскоязычного населения разительно отличается: в кризисной ситуации Земессардзе доверились бы 79% латышей и только 33% русскоязычных, в свою очередь НВС — 81% и 42% соответственно.

Председатель подкомиссии по стратегической коммуникации Айнар Латковскис назвал это "огромной разницей в этническом разрезе", которую необходимо серьезно изучить.

По его словам, причины недоверия необходимо понять и устранить, разъяснив соответствующей группе общества важность Земессардзе и НВС для обороны страны.

По мнению Латковскиса, выявив эти причины и проведя "работу с обществом", можно было бы улучшить и другие показатели, связанные с готовностью жителей в кризисной ситуации защищать Латвию.