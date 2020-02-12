"Какой-то цирк с конями": Зрители жестко раскритиковали новую программу Собчак

все что я хочу сказать о возвращении Ксении Собчак на федеральное ТВ — это то, что матери сестёр Хачатурян показали снятую с участием актеров сцену того, как муж впервые ее изнасиловал (показали прямо в студии в присутствии ста посторонних человек)