Ср, 12.02.2020
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"Какой-то цирк с конями": Зрители жестко раскритиковали новую программу Собчак

Ксения Собчак

ФОТО: скриншот видео

В понедельник, 10 февраля, на Первом канале вышел пилотный выпуск программы Ксении Собчак "Док-Ток". Как было заявлено ранее - это будет передача, в которой громкие истории "переживаются заново". 

Первый выпуск был посвящен делу сестер Хачатурян. Гостями в студии стали Аурелия Дундук, мать обвиняемых девушек, их брат Сергей Хачатурян, а также юристы и психотерапевты.

Во время передачи показали художественную реконструкцию событий из жизни обвиняемых девушек и их матери. Тяжело было наблюдать тот момент, когда Аурелии Хачатурян показывают сцену ее собственного изнасилования. Было видно, что женщина испытывает дискомфорт при просмотре, а отвечать на вопросы Ксении - ей вдвойне тяжело. 

Этот момент особо возмутил пользователей соцсети и они не жалели негативных комментариев в адрес Собчак. 

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