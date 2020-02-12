"Какой-то цирк с конями": Зрители жестко раскритиковали новую программу Собчак

В понедельник, 10 февраля, на Первом канале вышел пилотный выпуск программы Ксении Собчак "Док-Ток". Как было заявлено ранее - это будет передача, в которой громкие истории "переживаются заново".
Первый выпуск был посвящен делу сестер Хачатурян. Гостями в студии стали Аурелия Дундук, мать обвиняемых девушек, их брат Сергей Хачатурян, а также юристы и психотерапевты.
Во время передачи показали художественную реконструкцию событий из жизни обвиняемых девушек и их матери. Тяжело было наблюдать тот момент, когда Аурелии Хачатурян показывают сцену ее собственного изнасилования. Было видно, что женщина испытывает дискомфорт при просмотре, а отвечать на вопросы Ксении - ей вдвойне тяжело.
Этот момент особо возмутил пользователей соцсети и они не жалели негативных комментариев в адрес Собчак.
все что я хочу сказать о возвращении Ксении Собчак на федеральное ТВ — это то, что матери сестёр Хачатурян показали снятую с участием актеров сцену того, как муж впервые ее изнасиловал (показали прямо в студии в присутствии ста посторонних человек)— Liza Fokht (@lizafoht) February 10, 2020
Каждый раз, когда кто-то или что-то меня убеждают, что не такой уж Ксения Собчак и плохой человек, впоследствии она пробивает очередное дно https://t.co/Lwl1CkmNv6— артем (@bondarevart) February 11, 2020
Никто ни от этого канала, ни от Собчак не ждал чего-то приличного или стоящего. Извращенцы, получающих удовольствие от чужого горя.— Берс (@JeSfMlp8h3WM6iP) February 11, 2020
Док-Ток интересная программа, правда тема была выбрана ужасной пиздец, все уже давно забыли про Хачатурян. #докток #собчак— milovich (@milovich97) February 11, 2020
Собчак покоряет новые вершины зашквара.— Andrey (@A_4di) February 11, 2020
Какой-то цирк с конями эта новая программа с Собчак и Гордоном. Взяли реальную трагедию (про сестёр Хачатурян) и реконструировали в фильм дабы показать, что на самом деле происходило в семье!🤦🏽♀️— Свинера де ла Хуера (@Suka_Khvostatay) February 10, 2020
Жопа.
странно. Ксения Анатольевна вроде такая прожжённая, а на #ДокТок (сейчас на Первом) выглядит растерянной (если не сказать испуганной). pic.twitter.com/rElROfOrjG— Алеkс Подойниkов (@sanch0us) February 10, 2020
А что раньше было на #Первый вместо #Собчак #докток?Такую хейню запустили.Фантазии ноль.— Карл (@L2SSk8AGFr7GVib) February 10, 2020
Так, #Сбчак #докток все,выкл. Очередной Малахов,как же достали— Карл (@L2SSk8AGFr7GVib) February 10, 2020
Единственная цель нового токшоу #докток - жалкая попытка Собчак показаться инициатором "демократических" законов на старых всем надоевшюшим темах. #ничегонового #избитыйформат #гдегордон #первый— SonOf@Gun (@Elijah91781093) February 11, 2020