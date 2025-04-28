В Риге покажут фильм "Мы, наши любимцы и война" - о домашних животных во время войны в Украине

Для Латвии это будет как премьера фильма, так и единственная возможность его посмотреть. Прибыль от продажи билетов будет направлена обществу Tavi draugi на поддержку украинских животных.

На специальный показ из Киева также приедет автор документального фильма Антон Птушкин, который ответит на вопросы зрителей после премьеры.

Документальный фильм был снят в начале полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы представить западному и украинскому обществу происходящее в стране через совершенно иную призму - взаимоотношений людей и животных. В фильме показаны разные истории - как о животных, брошенных на произвол судьбы, когда начинаются ужасы войны, так и о людях, которые их спасают.

"Мы, наши любимцы и война" написана украинским кинорежиссером и трэвел-блогером Птушкиным, который в свое время стал известен широкой публике как ведущий трэвел-шоу "Орел и решка". С началом войны в Украине Птушкин полностью посвятил себя документированию войны, рискуя своей жизнью и отправляясь на передовую, чтобы запечатлеть истинное лицо войны.

За свою военную журналистику Птушкин в 2023 году президентом Украины Владимиром Зеленским был удостоен звания "Заслуженный журналист Украины".