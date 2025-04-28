В кинотеатре Splendid Palace покажут фильмы с Аленом Делоном

Ален Делон, скончавшийся 18 августа прошлого года, снялся более чем в 100 фильмах, которые никого не оставили равнодушным.

28 мая в Splendid Palace состоится показ приключенческого фильма 1964 года "Черный тюльпан" режиссера Кристиана Жака, а 29 июня зрители могут насладиться криминальной драмой "Хищники" (1964 г) режиссера Рене Клемана, где в главных ролях также снялись Джейн Фонда и Лола Олбрайт.

А 30 июля поклонники актера смогут посмотреть фильм 1962 года "Мелодия из подвала", снятый Анри Вернеем. В этой захватывающей криминальной драме Ален Делон играет в тандеме с великолепным Жаном Габеном.