В этот раз Дарья спела в дуэте со своим близким другом, певцом Алексеем Ивановым. Оба артиста являются поклонниками группы Imagine Dragons, что стало отправной точкой для музыкального видео.

Проект был реализован при поддержке студии SUFIDE, обеспечившей оригинальные визуальные решения ролика. Режиссером видеоклипа выступила Злата Смыковская, чей творческий подход позволил передать динамичную атмосферу композиции.

Оператором-постановщиком музыкального видео выступил Максим Патренин, креативным продюсером - Ив Седов, который также является основателем студии SUFIDE. Ив разработал концепцию визуального сопровождения и курировал интеграцию артистов в ключевые сценические решения.

Работа вышла на канале The Rigans Production, принадлежащем одноименному лейблу, который выпускает музыку Дарьи Чеботаревой.

Это дебютная работа Алексея Иванова, обладателя сильного, красочного вокала. Он же выступил музыкальным продюсером композиции.