Ребенок испортил картину Марка Ротко стоимостью в десятки миллионов евро

Как сообщают представители музея, оставленный без присмотра ребенок повредил нижнюю часть картины: на незащищенном лаком слое краски появилось несколько царапин.



Музей не раскрывает, сколько может стоить реставрация и кто ее оплатит. Обычно музеи возлагают на посетителей финансовую ответственность за ущерб, требуя возмещения расходов через страховую компанию. Издание сообщает, что личность ребенка и родителей установлена, но пока музей воздерживается от дальнейших комментариев.



В 2011 году музей уже сталкивался со случаями вандализма - однако они были непреднамеренные. В зале была инсталляция Вима Т. Шипперса "Арахисовая платформа", представляющая собой толстый слой арахисового масла прямо на полу размером 4 на 14 м. Несколько раз посетители просто на нее наступали и потом получали счет за реставрацию покрытия.

