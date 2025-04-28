Что будет в моде у невест летом 2025 года? Взгляд из Нью-Йорка

Эван Хирш считает, что волшебство свадебного дня складывается не только из платья, но и из общего антуража: места проведения, музыки, обуви и атмосферы в целом. В своих коллекциях он стремится создавать трансформируемые платья, чтобы одним движением можно было придать невесте новый облик, подходящими как для официального выхода, так и для вечеринки.