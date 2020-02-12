Россия: экс-начальник ФСИН покончил с собой в зале суда

Как пишет издание РБК, Свиридов покончил с собой сразу после вынесения приговора по делу о вымогательстве — инцидент произошел, когда осужденного взял под стражу конвой. Экс-главе ФСИН удалось пронести в зал суда наградной пистолет.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. (около 145 тыс. евро) у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде.

Смерть Свиридова подтвердили его адвокат и пресс-служба суда. Отмечается, что осужденный погиб на месте.