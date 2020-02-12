Россия: экс-начальник ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов попытался совершить самойбийство в зале суда. По непотвержденным данным, обвиняемый в деле о вымогательстве Свиридов скончался, передают российские СМИ.
Как пишет издание РБК, Свиридов покончил с собой сразу после вынесения приговора по делу о вымогательстве — инцидент произошел, когда осужденного взял под стражу конвой. Экс-главе ФСИН удалось пронести в зал суда наградной пистолет.
Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. (около 145 тыс. евро) у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде.
Смерть Свиридова подтвердили его адвокат и пресс-служба суда. Отмечается, что осужденный погиб на месте.
Как пишет телеграм-канал Mash, Свиридов до последнего настаивал на собственной невиновности. Канал также сообщает, что у экс-главы ФСИН была четвертая стадия рака, в связи с чем и защита, и пострадавшая сторона просили суд о снисхождении. По данным "МБХ медиа", Свиридов был ветераном Чернобыльской аварии.