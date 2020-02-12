Госсекретарь Минсообщения назначена на пост без конкурса

Закон предусматривает, что на должность госсекретаря можно назначить любого чиновника, не организовывая конкурс. Чтобы у Степановой был статус чиновника, ее на несколько дней наняли на работу в Минсообщения - аудитором.

Согласно закону о Гражданской службе, отбор кандидатов на пост государственных секретарей проводит Госканцелярия. Впрочем, в законе есть ряд исключений. В интересах государства и хорошего управления на должность можно назначить любого человека, который является чиновником.

Именно на основании этого исключения во вторник, 11 февраля, на должность госсекретаря Минсообщения назначена аудитор Отдела внутреннего аудита министерства Илонда Степанова.

В правительственных документах не указано, что Степанова была чиновником всего пять дней - аудитором она стала 6 февраля, и уже на следующий день в повестку дня Кабинета министров было внесено распоряжение о переводе Степановой на руководящую должность в Минсообщения.

В интервью телеканалу министр Линкайтс достаточно уклончиво комментировал назначение Степановой: "Мы основываемся на опыте, который есть здесь, на гражданской службе, назначая чиновников на высокопоставленные должности", - сказал он.

На вопрос, соответствует ли такая практика принципам безкомпромиссной правомерности, министр еще раз указал: "Мы основываемся на опыте, которые есть здесь, на гражданской службе, назначая чиновников на высокопоставленные должности".

В 2019 году Госканцелярия уже проводила конкурс на должность госсекретаря Минсообщения, однако, Линкайтс остался недоволен результатом конкурса, согласно которому пост мог занять Андулис Жидков. Жидков за пару месяцев до окончания конкурса был членом правления партии "Для развития/За!", и министр посчитал, что Жидков не может быть политически нейтральным.

На вопрос, почему конкурс не провели еще раз, Линкайтс четкого ответа не дал, отметив, что действовал по совету Госканцелярии.