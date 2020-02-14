"В итоге у нас будут сексуальные отношения": в Тарту признанный преподаватель домогался студенток

Преподаватель вуза использовал свое превосходство, чтобы вступить в сексуальные отношения со студентками - с такими случаями столкнулся Тартуский университет в Эстонии, рассказали в выпуске Panorāma на LTV.
Мадлейн приехала в Эстонию из Висконсина, США. Она получила международную стипендию для обучения в Тарту. Она начала учебу в 2017 году и окончила ее два года спустя.
В то время она даже не подозревала, что в Эстонии она будет не только студенткой, но и свидетельницей по делу о домогательствах одного из самых выдающихся преподавателей университета.
Мадлейн познакомилась с профессором в интернете.
"Я сказала ему, что мне неудобно, потому что он профессор в моем университете, но он сказал, что это ничего не значит, и что он просто хотел бы, чтобы кто-то помог ему прижиться в Тарту. Вместо этого он пригласил меня на ужин, рассказав мне о своих профессиональных проблемах, что вскоре переросло в истории о его романтических связях в университете и много где еще", - рассказала Мадлейн.
Профессор прибыл в Тарту с выдающимся резюме и смог привлечь крупные исследовательские гранты.
Мадлейн не посещала его лекции, но он часто вызывал ее в кабинет, где она слышала замечания об одежде, например, о слишком короткой юбке, а также она получала провокационные голосовые сообщения. Например:
"Наши отношения перебрались на совершенно новую территорию, где я вам как отец, а вы, очевидно, для меня - дочь, но в конечном итоге у нас будут сексуальные отношения".
И ни один раз они были.
Позже Мадлейн объяснила, что она не сразу обратилась за помощью, потому что боялась культурного и языкового барьера как незнакомец в этом городе, и в то время она была в плохой эмоциональной и финансовой ситуации.
В настоящее время дело расследуется специальным комитетом, созданным университетом. Подтвердились и другие жалобы студенток, которые боялись во всем признаться, чтобы не потерять свое место и стипендию в вузе.