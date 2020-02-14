"В итоге у нас будут сексуальные отношения": в Тарту признанный преподаватель домогался студенток

Мадлейн приехала в Эстонию из Висконсина, США. Она получила международную стипендию для обучения в Тарту. Она начала учебу в 2017 году и окончила ее два года спустя.

В то время она даже не подозревала, что в Эстонии она будет не только студенткой, но и свидетельницей по делу о домогательствах одного из самых выдающихся преподавателей университета.

Мадлейн познакомилась с профессором в интернете.

"Я сказала ему, что мне неудобно, потому что он профессор в моем университете, но он сказал, что это ничего не значит, и что он просто хотел бы, чтобы кто-то помог ему прижиться в Тарту. Вместо этого он пригласил меня на ужин, рассказав мне о своих профессиональных проблемах, что вскоре переросло в истории о его романтических связях в университете и много где еще", - рассказала Мадлейн.

Профессор прибыл в Тарту с выдающимся резюме и смог привлечь крупные исследовательские гранты.

Мадлейн не посещала его лекции, но он часто вызывал ее в кабинет, где она слышала замечания об одежде, например, о слишком короткой юбке, а также она получала провокационные голосовые сообщения. Например:

"Наши отношения перебрались на совершенно новую территорию, где я вам как отец, а вы, очевидно, для меня - дочь, но в конечном итоге у нас будут сексуальные отношения".

И ни один раз они были.

Позже Мадлейн объяснила, что она не сразу обратилась за помощью, потому что боялась культурного и языкового барьера как незнакомец в этом городе, и в то время она была в плохой эмоциональной и финансовой ситуации.