Токсоплазмоз при беременности: мифы и реальность

Работая в роддоме, куда поступают женщины только с 22-й недели беременности, я ни разу не видела больных токсоплазмозом. Однако возможно, что такие беременные попадают в "Гайлезерс" (беременность до 21-й недели считается гинекологией) или в "Линезерс" (инфекционное отделение) и врачи, работающие там, встречают такие случаи.

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Из теории известно, что инфицирование токсоплазмозом во время беременности в 30% случаев приводит к серьезным повреждениям органов у плода, за чем следует выкидыш, или рождение мертвого ребенка, либо серьезные повреждения нервной системы, глаз малыша и других органов, что приводит к инвалидности у детей или даже к их смерти. Некоторые исследования говорят о том, что ребенок может родиться без проявлений токсоплазмоза, но большая часть симптомов проявляется в течение первого года жизни, и заболевание может продолжать развиваться до подросткового возраста.

Симптомы токсоплазмоза

Острая форма токсоплазмоза протекает с высокой температурой, увеличением лимфоузлов за ушами и на горле, селезенки и печени, с головной болью, судорогами, параличом, рвотой. Токсоплазмоз может протекать и в хронической форме - тогда чаще жалобы на головные боли, снижение работоспособности, наблюдается температура 37,1-38 градусов, поражение глаз, сердца, нервной системы, увеличение лимфоузлов. Токсоплазмоз может протекать и в латентной форме (скрытой).

Лечение

Если говорить о лечении токсоплазмоза, то назначается оно в большинстве случаев только беременным, детям или взрослым с ослабленным иммунитетом. Назначает лечение исключительно врач, и это будут несколько антибиотиков в разных сочетаниях. Если это уже хронический токсоплазмоз, то помимо антибиотиков назначаются препараты, поддерживающие иммунитет, так как вылечить его уже труднее. Обычные люди излечиваются от острой формы самостоятельно, без медикаментов.

Что же делать матери?

Если исследования показали, что мать была заражена прямо перед зачатием или во время беременности, то рекомендуется сделать анализ амниотической жидкости (околоплодных вод) с помощью амниоцентеза, чтобы уточнить, попала ли инфекция к ребенку. Также нарушения у плода возможно увидеть ультрасонографически. И тогда уже врач назначает терапию.

И опять о котах и кошках

Животное может инфицироваться токсоплазмозом, съев птичку, мышь или сырое мясо. В кошачьем кале или моче развиваются ооцисты токсоплазмы, которыми может заразиться человек. Отделение в кале ооцист начинается примерно через 10 дней после заражения кошки этим паразитом. Животное выделяет с испражнениями миллионы ооцист за один раз, при этом котята выделяют токсоплазмы в больших объемах, чем зрелые коты. Ооцисты в свежих фекалиях не заразны, только в течение 1-5 дней они становятся способными инфицировать. То есть фекалии становятся заразными только после "созревания" во внешней среде.

Следовательно, отсюда важный момент: если хозяин убирает "свежие" фекалии, и тем более тщательно моет лоток, заражение токсоплазмозом снижается до нуля.

После инфицирования котенка токсоплазмозом отделение ооцист протекает до 21 дня. Потом это прекращается. Поэтому, по утверждению ветеринарных врачей, инфицироваться от кота токсоплазмозом можно исключительно в течение первых трех недель после инвазии (поедания зараженного мяса). Заразиться можно при вдыхании частичек пыли, которые содержат ооцисты. Чтобы избежать заражения, лоток должен убираться каждый день, а детские песочницы во дворе должны быть накрыты крепкой крышкой, чтобы коты не использовали их в качестве туалета (что им на самом деле очень нравится делать).

В песке ооцисты сохраняют способность инфицировать больше чем год. В книге доктора Резенберги (главный гинеколог Рижского роддома, профессор в университете Страдиня) написано, что в теплой влажной среде ооцисты могут инфицировать до 2-3 лет.