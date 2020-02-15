Что-то невиданное: судебные приставы заставляют латвийцев платить вопреки закону

"Появились судебные исполнители, которые нашли новый, непредусмотренный законом способ взыскания средств за работу по взысканию средств с людей, закончивших процесс неплатежеспособности частного лица.

По неясным причинам, некоторые судьи новоявленный способ поддерживают, признавая, что работа приставов настолько же неприкасаема, как алименты и штрафы. Это создает беспрецедентную ситуацию нарушения прав жителей", — говорит Аболиньш.

Согласно закону о неплатежеспособности, после полного выполнения плана о погашении обязательств процесс неплатежеспособности решением суда признается закрытым. При этом должник объявляется выполнившим свои обязательства перед кредиторами.

"Закон предусматривает, что не погашаются только те платежи, которые возникли, если должник преднамеренно или непреднамеренно нарушил закона", — поясняют в ассоциации.

Именно поэтому по окончании процесса о неплатежеспособности не аннулируются требования о выплатах алиментов или штрафов, предусмотренных законом.

Теперь, однако, появились судебные приставы, которые эту норму игнорируют и считают, что должники не освобождены от покрытия судебных издержек. Решение о закрытии процесса принимается только после того, как должник полностью оплатит работу приставов.

"Это незаконно и нелогично, однако есть отдельные судьи, которые признают требования приставов обоснованными и вынуждают частных лиц делать платежи, которые не предусмотрены законом. Жителей, которые с этим столкнулись, прошу не молчать и бить тревогу",

— призывает Янис Аболиньш.