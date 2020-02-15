Латвиец предстанет перед судом за антисемитские посты в соцсетях

Генеральная прокуратура не стала раскрывать имя подозреваемого, однако рассказала агентству, что речь идет о публикации в интернете текстов, направленных на провоцирование межнациональных конфликтов, разжигание национальной розни и содержащих ненависть к евреям.

В прокуратуре отметили, что подсудимый сознательно осуществлял действия, направленные на провоцирование розни между латышами и лицами других национальностей.