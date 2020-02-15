Сб, 15.02.2020
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Латвиец предстанет перед судом за антисемитские посты в соцсетях

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars / TVNET

Рижский суд видземского предместья рассмотрит уголовное дело, возбужденное против пользователя соцсетей за разжигание межнациональной розни к лицам еврейской национальности. Об этом сообщает агентство LETA.

Генеральная прокуратура не стала раскрывать имя подозреваемого, однако рассказала агентству, что речь идет о публикации в интернете текстов, направленных на провоцирование межнациональных конфликтов, разжигание национальной розни и содержащих ненависть к евреям.

В прокуратуре отметили, что подсудимый сознательно осуществлял действия, направленные на провоцирование розни между латышами и лицами других национальностей.

Мужчина обвиняется в соответствии со второй частью 78 статьи уголовного кодекса ЛР. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

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