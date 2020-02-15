Член правления "РСЛ": дело об отрицании оккупации Латвии и прославлении СССР передано в суд

Член правления партии "Русский союз Латвии" Александр Филей предстанет перед судом за отрицание оккупации Латвии. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию, полученную в Рижском суде видземского предместья.
Как уточнили в Государственной службе безопасности (VDD), являющемуся гражданином Латвии оппозиционному политику также инкриминируется "прославление военных преступлений СССР".
Ранее 17 июня Филей в своем Facebook написал "праздничное поздравление" в связи с датой, официально отмечаемой в Латвии как День памяти оккупации Латвийской Республики. По мнению VDD, в своей публикации Филей подверг отрицанию факт оккупации Латвии, осуществленный СССР 17 июня 1940 года и интерпретировал это событие в положительном для жителей Латвии свете.
За публичное прославление военных преступлений СССР против Латвии, их отрицание, оправдание и грубое обесценивание латвийское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, принудительных работ или денежного штрафа.