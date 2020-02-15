PVD: план действий ЕС против незаконной продажи собак и кошек поможет упорядочить эту сферу в Латвии

Разработать такой план призвали депутаты Европарламента, чтобы защитить интересы животных и здоровье общества.

В данный момент в Латвии действуют правила правительства о содержании домашних (комнатных) животных, их продаже и демонстрации на публичных выставках, а также об обучении собак.

Согласно этим правилам, владелец животных должен быть обучен, соблюдать условия отчуждения, а также обеспечивать не более одного помета щенков или котят в течение года и не допускать неконтролируемого размножения животных, рассказала Риекстиня.

Инспекторы PVD имеют право контролировать условия содержания животных, если есть подозрения и жалобы, но у PVD нет таких ресурсов, чтобы контролировать всех хозяев и продавцов животных, поэтому план ЕС поможет привести в порядок эту сферу.

Европарламент 12 февраля принял резолюцию, которая предусматривает разработку мер против незаконной продажи домашних животных, которая причиняет им страдания, способствует распространению заболеваний и генерирует доходы для международной организованной преступности.