MeToo: "Эти роли твои, если согласишься на тройничок"

Даннинг рассказала, что познакомилась с Вайнштейном в 2004 году, работая официанткой в ночном клубе. Но она не скрывала актерских амбиций.

"Я сказала ему, что я актриса, и он сказал, что может мне помочь. Я сосем не ожидала услышать это от него, потому что он - сам Харви Вайнштейн. Потом я дала ему свой номер. Вскоре мне позвонил его помощник", - сказала присяжным женщина.

Ее пригласили встретиться с Вайнштейном в номере бутик-отеля, который был переоборудован во временный офис. Пока они сидели на кровати, их разговор был сугубо профессиональным, но вскоре он поднял руку к ее юбке и засунул пальцы во влагалище без ее согласия. Женщина сказала, что сопротивлялась. В это время в соседней комнате были люди.

"Не было никаких красных линий или предупреждений или чего-либо, что могло бы заставить меня ожидать, что это произойдет", - сказала Даннинг.

В этот момент она ощутила шок и оцепенение.

"Это длилось всего несколько секунд, а я просто застыла. После этого я встала, а он сказал мне "не делать из мухи слона". Он извинился, сказал, что подобное больше не повторится, а потом мы вышли в другую комнату. Я была в состоянии шока", - вспоминает женщина.

Даннинг очень хотела получить роль и поверила, что подобное больше не повторится. Она опять встретилась с Вайнштейном через несколько недель в отеле Intercontinental в Манхэттене, чтобы обсудить кинопроекты. Именно в этом отеле Вайнштейн заставлял ее принять участие в сексе втроем.

"Он открыл дверь, и был одет в белый халат настежь.

Он указал на стопку бумаг: "Вот контракты на мои следующие три фильма. Я подпишу их сегодня. Эти роли твои, если согласишься на тройничок со мной и моей помощницей".

Когда он сказал это, я засмеялась. Я думала, что он шутит. Вайнштейн очень разозлился и начал кричать на меня: "Ты никогда не будете частью этого бизнеса. Так это и работает", - рассказывала женщина на суде.

Даннинг сказала, что Харви бросился за ней и назвал имена трех известных актрис (Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Ума Турман), которые, якобы получили роли подобным образом и достигли известности.

Женщина хотела все поскорее забыть и не звонила в полицию.