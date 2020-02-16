В 2019 году десятки латвийцев умерли на работе

По данным инспекции, в 2019 году факторы риска стали причиной смерти 21 человека - в этих случаях смерть наступила по причине небезопасной рабочей среды. Например, один рабочий упал с крыши, потому что не использовал страховку, а еще один погиб в траншее, края которой не были закреплены.

В 30 случаях люди скончались по естественным причинам, например, в результате сердечно-сосудистых заболеваний. Еще семь случаев никак не связаны с работой и не являются естественными - например, один человек совершил на рабочем месте суицид.

По данным VDI, в период с 2014 по 2017 год, число умерших на рабочем месте сократилось, однако, в 2018 году снова увеличилось до 92 смертей, что на одну больше, чем в 2014 году. Отмечается, что в 52 случаях человек скончался по естественным причинам.

По причине недостаточной охраны труда больше всего погибших было в 2014 и 2016 году - 41 и 38 соответственно.

Недавно компании Civitta Latvija, Grif И UAB Civitta провели исследование на тему естественных причин смерти на рабочем месте. По его результатам стало ясно, что в период с 2008 по 2016 года в Румынии, Литве, Португалии, Латвии и Болгарии было самое высокое число умерших на рабочем месте по естественным причинам.

По мнению авторов исследования, это указывает на проблемы социально-экономической ситуации и системы здравоохранения, а также недостаточном понимании и вовлечении как работников, так и работотодателей в вопросы устранения причин трагедий на рабочем месте.