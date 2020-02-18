Умереть с радостью. Могут ли наши последние минуты принести блаженство?

"Сразу после смерти человек порой выглядит так, словно просто уснул. На лице у него нейтральное выражение. Но лицо моего родственника, страдавшего перед самой смертью от сильных болей без необходимых медицинских препаратов, после того, как он умер, было сияющим, на нем был написан восторг. Я много лет задумывался над этим вопросом: могут ли последние минуты жизни принести блаженство? Может ли момент умирания запускать прилив эндорфинов, особенно при отсутствии обезболивающего?" Такой вопрос задал нам 77-летний Йоран из города Хельсингборг (Швеция). Мы попросили ответить на него специалиста по паллиативной терапии Шеймуса Койла.

Поэт Дилан Томас частенько писал о смерти. Вот, например, строки одного из самых известных его стихотворений, "Не уходи покорно в сумрак смерти":

Кляни пред вечной ночью свой черед,

Не соглашайся с тем, что свет умрет.

(Перевод Вячеслава Чистякова)

Представление о том, что жизнь - это битва со смертью, довольно распространённое. Но возможно ли примириться со смертью и встретить ее с радостью?

Как эксперт по паллиативной терапии, я знаю, что в последние две недели перед смертью происходят общие для многих умирающих вещи.

В эти дни человек слабеет, ему становится хуже. Обычно он испытывает затруднения в ходьбе, ему все время хочется спать. В состоянии бодрствования он проводит все меньше и меньше времени.

В последние перед смертью дни он теряет способность принимать таблетки, есть и пить.

Для человека наступает то время, которое специалисты по паллиативной терапии называют активным умиранием - финальная и довольно скоротечная стадия жизни, обычно означающая, что жить осталось два-три дня.

Но многие проходят эту фазу и за один день. А некоторые могут балансировать на грани смерти в течение недели, что обычно очень тяжело переживают члены их семьи.

Так что с разными людьми это происходит по-разному, и невозможно заранее сказать, как все будет.

Что именно происходит с человеком в момент смерти, понять сложно. Но, как можно предположить из данных еще неопубликованного исследования, над которым я работаю, по мере того, как люди приближаются к смерти, организм начинает в большом количестве вырабатывать химические вещества, обычно сопутствующие стрессу.

За несколько мгновений до смерти нейрохимическая активность внезапно возрастает. А у онкологических (и у некоторых других) больных усиливаются признаки воспалительного процесса.

Наш мозг, возможно, старается защитить нас от боли в последние минуты нашей жизни Javier Hirschfeld/Getty Images