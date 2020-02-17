Фото: 10 000 мужчин на японском "голом фестивале"

"Голый фестиваль" проходит каждый год в третью субботу февраля. Мероприятие под названием "Хадака Мацури" на японском языке — проходит в храме Сайдайджи Каннонин, примерно в 30 минутах езды на поезде от города Окаяма.

Однако участники - только мужчины - не так обнажены, как можно было предположить из названия фестиваля. Но да - одежда на них немного: японская набедренная повязка "фундоси" и пара белых носков "таби".

Фестиваль празднует благословение обильного урожая, процветания и плодородия. Вечером мужчины около 1-2 часа бегают по прихрамовой территории и обливаются холодной водой. После этого собираются в главном здании храма. Свет выключают. После этого священник из окна на высоте четырёх метров бросает в толпу 100 связок веток, а также две "счастливых" священных 20-сантиметровых палки шинги.

Согласно легенде, любому, кто сможет её поймать, гарантирован год удачи.

На "голый фестиваль" съезжаются со всей Японии, а также из-за рубежа. Некоторые приходят в одиночку, а кто-то объединяется в команды.