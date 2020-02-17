Вт, 18.02.2020
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Небо над Балтикой: НАТО отчиталось о сопровождениях самолетов ВВС РФ

Российский истребитель Су-35

ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

На минувшей неделе истребители воздушной полиции НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты, летевшие над Балтикой. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, передает LETA.

13 февраля были сопровождены транспортный самолет Ан-26 и истребитель Су-27, летевшие с основной территории России в Калининградскую область.

Ан-26 летел с выключенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

Истребитель также летел с выключенным транспондером, у него не было заранее представленного летного плана, он не поддерживал связь с региональными диспетчерами.

15 февраля истребители НАТО опознали истребитель Ан-26, следовавший из Калининградской области на основную территорию России. Он летел с выключенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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