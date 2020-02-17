Небо над Балтикой: НАТО отчиталось о сопровождениях самолетов ВВС РФ

13 февраля были сопровождены транспортный самолет Ан-26 и истребитель Су-27, летевшие с основной территории России в Калининградскую область.

Ан-26 летел с выключенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

Истребитель также летел с выключенным транспондером, у него не было заранее представленного летного плана, он не поддерживал связь с региональными диспетчерами.

15 февраля истребители НАТО опознали истребитель Ан-26, следовавший из Калининградской области на основную территорию России. Он летел с выключенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.