Официально: Дмитрий Шепелев больше не работает на Первом канале

Во вторник, 18 февраля, популярный телеведущий Дмитрий Шепелев в социальной сети Instagram сообщил, что больше не работает на Первом канале.
"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом.
Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии", - подчеркнул Шепелев.
Телеведущий признался, что Первый канал был "целым миром" для него и "замечательным путешествием".
"Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: "Как вам здесь?", ответ: "Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом". В Афинах ко мне подходит местная девушка: "Это ты вел жеребьёвку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела". Всё это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья", - сентиментально написал Шепелев.
Отметим, что чуть меньше месяца назад в СМИ появились слухи о том, что Шепелев мог лишиться работы на Первом канале в телепроекте "На самом деле" из-за конфликта с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом.
На своей странице в Instagram Дмитрий сообщил, что хотел бы больше не быть частью программы. Позже он написал фразу, которая вызвала множество вопросов. Он назвал своих подписчиков "такими же лживыми и постановочными, как программа, которую он ведет".
Телеведущий объяснил, что ему якобы приходилось уговаривать гостей передачи обманывать зрителей. За это героям программы платились деньги. Шепелев говорил, что ему требовалось по указке начальства часто говорить про смерть Жанны, чтобы "пускать слезу".
СМИ утверждали, что отказ Шепелева следовать сценарию привел к увольнению.