Глава инспекции по защите прав детей покинет должность

Во вторник с Дрейей, которая несколько месяцев находилась на больничном, подписан договор о прекращении государственной службы по взаимному соглашению.

На вопрос о недовольстве сотрудников инспекции работой руководителя, министр ответила, что договорилась с Дрейей публично не комментировать ситуацию.

В течение недели планируется принять решение, будет ли объявлен конкурс на должность руководителя инспекции или его назначат в порядке ротации.

Как сообщалось, Дрейя находилась на больничном с 14 октября прошлого года. Инспекцией все это время руководила директор департамента сиротских судов и приемных семей Валентина Горбунова.

В начале октября стало известно, что часть работников учреждения недовольна стилем руководства Дрейи. Они изложили свои жалобы Министерству благосостояния и Госканцелярии. По отзывам работников, Дрейя применяет моббинг и боссинг, часто не бывает на работе и затягивает подписание документов.